La Ciutat de les Arts i les Ciències ofereix una escola d’estiu amb activitats de ciència i medi ambient

Per a edats compreses entre 5 i 12 anys, es realitzarà de dilluns a divendres en tres torns del 28 de juny al 16 de juliol de 2021



Ja es pot reservar plaça en la web

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha preparat un programa educatiu per a la seua escola d’estiu, sota la missió ‘Cuidar de la Terra, conservar-la i defensar-la’, que enguany gira entorn dels avanços científics que permetran als xiquets i a les xiquetes viure en un món més sostenible. Tot això mentre es diverteixen en les instal·lacions del Hemisfèric, el Museu dels Ciències i el Oceanogràfic.

Les persones interessades poden informar-se i reservar directament en la web consultar ací o en el telèfon 96 197 46 86 i en el correu reservas@cac.es. El primer torn serà la setmana del 28 de juny al 2 de juliol, el segon torn del 5 al 9 de juliol de 2021 i el tercer torn del 12 al 16 de juliol de 2021. Per a més informació es pot consultar la citada web.

Jocs, yincanas, experiments científics, visites i tallers especials seran algunes de les experiències que els i les participants viuran per a convertir-se en autèntics defensors i defensores del Planeta. A més, gravaran un programa de TV dedicat a la preservació de la naturalesa on aportaran solucions per a protegir-la.

En el Oceanogràfic coneixeran els aquaris i els ecosistemes marins descobrint la gran biodiversitat del ‘planeta blau’ i també les seues amenaces, formant part de la solució, convertint-se en científics i científiques. També visitaran el Palau de les Arts per a aprofundir en el concepte de l’art com a expressió d’un món millor.