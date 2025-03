La Ciutat de les Arts i les Ciències premia els ninots més científics i sostenibles

Últims dies per a visitar l’‘Exposició del Ninot’, que ja ha rebut més de 100.000 visitants

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha atorgat els ‘Premi Ninot Divulgació Científica’ i ‘Premi Ninot Sostenibilitat’ a les figures que millor representen aquests valors en l’‘Exposició del Ninot’.

Aquests guardons, que es lliuren per cinquè any consecutiu, tenen com a objectiu reconéixer l’aportació de les comissions falleres i els artistes fallers a la divulgació científica i la sostenibilitat.

El ‘Premi Ninot Divulgació Científica’ ha sigut per a la figura d’una xiqueta científica observant en un microscopi amb l’objectiu de cuidar els animals, part del monument infantil de la Falla Plaça Mercat Central, amb el lema ‘Cuidar-t’, de l’artista Joaquín Rubio.

D’altra banda, el ‘Premi Ninot Sostenibilitat’ ha sigut per a un ninot que forma part del monument de la Falla Rodríguez de Cepeda-Lorenzo Palminero, amb el lema ‘Mapa Mundi’, obra de l’artista Mario Gual del Olmo, que denuncia la problemàtica dels plàstics en la mar.

Els representants de les comissions guardonades han rebut els banderins acreditatius de mans del coordinador adjunt de Relacions Externes, Nacho Cotino.

Últims dies per a gaudir de l’‘Exposició del Ninot’

Des que es va inaugurar l’1 de febrer, més de 100.000 persones han visitat l’‘Exposició del Ninot’ al Museu de les Ciències, on s’exposen més de 700 ninots de diferents comissions falleres. El públic podrà continuar votant per a salvar el seu ninot preferit de les flames i que passe a formar part del Museu Faller.

L’exposició romandrà oberta fins al dissabte 15 de març, amb horari de 10.00 a 20.00 hores, excepte el 14 i 15 de març, quan es tancarà a les 15.00 hores.

El preu de l’entrada és de 3 euros per a adults i 1,5 euros per a xiquets de 4 a 12 anys, majors de 65 anys, persones amb discapacitat i titulars del passe ‘Amics de la Ciutat’ o ‘Amics de la Ciència’. Per a grups d’adults de més de 20 persones, el preu és de 2 euros per persona.

A més, els visitants de l’‘Exposició del Ninot’ poden gaudir d’una tarifa especial en les entrades del Museu de les Ciències o de l’Hemisfèric per només 6 euros fins al 15 de març. Per a accedir a aquesta promoció, cal mostrar en la taquilla del museu l’entrada de l’exposició en el moment de la compra.

