La Ciutat de les Arts i les Ciències renova el segell de qualitat ‘Safe Tourism Certified’

Aquest reconeixement certifica la implantació d’un sistema de prevenció de riscos per a la salut enfront de la COVID-19

L’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) avala així un any més les mesures de seguretat sanitàri

El complex compte des de juny de 2020 amb aquest segell de qualitat que li reconeix com a destí segur, sent el primer museu d’Espanya que va obtindre aquesta certificació.

Després d’una nova auditoria, el Museu dels Ciències i el Hemisfèric han renovat aquest segell per un any més. A més de nombrosos dispensadors de gel en les zones d’ús públic, en les entrades i en diferents punts de les instal·lacions del Museu dels Ciències així com en els diferents espais tancats dins de la zona expositiva, es continua controlant l’aforament amb cambres cuentapersonas, tant del propi edifici com de cadascuna de les sales d’exposicions del Museu.

Els tallers de divulgació científica inclosos dins de l’oferta del Museu, es realitzen respectant les mesures de restricció d’aforaments, protecció, higienització i distància de seguretat indicades per a aquesta mena d’activitats.

A l’interior hi ha recorreguts unidireccionals senyalitzats que permeten la visita sense aglomeracions. Els accessos i eixides del Museu i Hemisfèric també estan marcats amb cartelleria visible per a evitar l’encreuament de fluxos de visitants i garantir la distància de seguretat.

El Hemisfèric segueix amb aforament reduït, segons estableix la normativa vigent per als cinemes, la qual cosa permet la distància d’un seient entre persones o grups de persones convivents. L’accés es realitza de manera controlada, de manera que es mantinga la distància interpersonal entre treballadors i públic, i del públic entre si.

En les sessions amb projeccions 3D els espectadors i espectadores disposen d’ulleres 3D, desinfectades adequadament en acabar cada sessió per a garantir la higiene d’aquestes, igual que ocorre amb els auriculars entregats pel personal per a escoltar la projecció en diferents idiomes. A més, s’ha incrementat la freqüència de neteja de la sala que inclou la desinfecció de les butaques i passamans.

Ventilació anti-COVID

A més de totes aquestes mesures, el Museu dels Ciències i el Hemisfèric disposa d’un sistema de monitoratge de la qualitat de l’aire per a avaluar i minimitzar el risc en edificis de pública concurrència. Es tracta d’una ventilació anti COVID verificada per investigadors del CSIC després de monitorar la qualitat ambiental que és registrada per mesuradors instal·lats en diverses zones de tots dos edificis.

L’estudi, en el qual participa l’Associació Mesura i el grup Airegem, ha consistit en la presa de dades massives de CO₂, temperatura i humitat en diferents espais del Museu dels Ciències i del Hemisfèric. Per a això, s’han instal·lat mesuradors de CO₂ en diverses exposicions i sales del Museu dels Ciències i el Hemisfèric.

Els resultats mostren que, amb els aforaments actuals de visitants, mai es van sobrepassar els nivells de CO₂ que indiquen mala ventilació i que són considerats com a indicador indirecte de major risc de contagi per COVID-19. En concret, les sales es van mantindre en tot moment molt per davall del límit recomanat de 700 ppm de CO₂.