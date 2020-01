La ciutat donarà a conéixer el patrimoni cultural, turístic i gastronòmic amb dos showcookings i una roda de premsa

Connect on Linked in

Torrent tornarà enguany la Fira Internacional de Turisme (FITUR), que tindrà lloc del 22 al 26 de gener a Madrid, per a donar a conéixer el seu patrimoni cultural, turístic, paisatgístic i festiu. La capital de l’Horta Sud participarà el dia de la inauguració de la fira, a més del dia dedicat a la Comunitat Valenciana.

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Torrent, a través de la seua delegació de Turisme, estarà present en FITUR, mostrant la gastronomia típica com el xocolate torrentino, els gaiatos de Sant Blai el Rossejat; el patrimoni arquitectònic com la Torre o el Hort de Trénor; o les festes tradicionals com la Setmana Santa, l’Entrà de la flor, les falles o els Moros i Cristians.



De la mà de Pascual Andreu, el dia 22, es realitzarà un showcooking per a mostrar els passos a seguir per a aconseguir un deliciós xocolate torrentino. La demostració, que ja va tindre lloc l’any passat, va ser tot un èxit per part del públic, que es va interessar a conéixer aquest dolç i que, a més, va poder degustar, ja que en acabar va rebre un “brioix”.



En el dia de la Comunitat Valenciana, que tindrà lloc en FITUR el dia 23, la regidora de Turisme, Susi Ferrer, participarà en una roda de premsa per a “posar en valor la nostra ciutat com a punt d’interés turístic i donar a conéixer el nostre ric patrimoni”.



La participació de Torrent es tancarà el dissabte 25 de gener amb un showcooking del plat estrela de la gastronomia local: el Rossejat. L’esdeveniment serà a càrrec de l’associació Cassola de Sant Blai, que seran els encarregats de mostrar als assistents els ingredients i els passos a seguir per a aconseguir un saborós Rossejat.