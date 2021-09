La Clau Màgica, nova estrena de Trencadís a la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna

Connect on Linked in

Ahir dimecres s’estrena La clau màgica, la setena funció que Trencadís posa sobre les taules de la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna, amb doble funció a les 17.30h i a les 19.30h.

A la passada gràfica per a premsa que ha tingut lloc aquest mateix matí han assistit Éncar Mifsud regidora de cultura, Jose Tomàs Chafer i Josep Mollà per part de Trencadís, Mamen Mengó com a autora del text i directora (juntament amb Víctor Lucas que no ha pogut assistir a la presentació), i els tres actors que donen vida als personatges de la funció: Yeray Encalle (Guillem), Ana Conca (Mare, Secre, Broki i Musa dels Rècords) i Pau Vercher (Consciència i Per).

Com afirmava Mollà: “Aquesta és la primera vegada que Trencadís presenta un espectacle de producció externa, la primera vegada que ens atrevim a girar amb una obra que no és de creació pròpia”. I és que els de Trencadís ens tenen acostumats a treballs amb segell propi, habitualment amb textos de Josep Mollà i amb direcció de Jose Tomàs Chàfer, però aquesta vegada ha sigut diferent. Tal com ens comptava Chàfer: “En aquesta ocasió presentem un espectacle que vam veure, ens va agradar moltíssim, ens enamorem del format i comencem a moure fils per a poder gestionar la producció en gira”.

La Clau Màgica és una producció de Off Arts escèniques que s’ha pogut veure a la Sala Off de València durant mesos i que, gràcies a un acord entre Off i Trencadís, ahir mateix iniciava gira amb aquests últims. Com ens relataven els propis protagonistes, no es tracta d’una simple distribució, sinó que Trencadís assumeix la producció de la gira de l’espectacle, de manera que passa a formar part del catàleg de la companyia.

La clau màgica és un espectacle fresc, divertit, amb un ritme delirant, amb cançons pegadizas i amb coreografies plenes de fantasia. Però també es tracta d’una funció que ofereix un viatge interior del personatge protagonista. En paraules de Mamen Mengó, coautora del text i codirectora: “Encara que Guillem comença el seu viatge odiant els llibres, a poc a poc es va endinsant entre els seus records més ocults, va desempolsant experiències que tenia oblidades i va descobrint que no es trobava tan lluny de la lectura com pensava”. Un viatge amb una música original creada especialment per a l’ocasió per Víctor Lucas, qui també codirigeix l’espectacle al costat de Mamen Mengó. En declaracions de Lucas: “Hem intentat que la música siga un personatge més de l’espectacle, que Guillem es sientaacompañado per melodies de diferents estils amb una intencionalitat narrativa en comú que les converteix en un element indispensable per a contar la història”.

Un espectacle que brilla gràcies a tot un equip de professionals que ha participat en la creació. Toñi B. Foracepi ha creat les coreografies, Pascual Peris ha dissenyat el vestuari, Luis Crespo ha donat vida a l’escenografia, Stefano Rechia ha realitzat el disseny de llums i Patricia Sánchez, Yeray Encalle i Jose Luís Cardona signen el videomapping.

L’estrena d’ahir marcava el incio de la gira de la clau màgica amb Trencadís que portarà l’espectacle a diferents teatres del punt de la Comunitat Valenciana com de la resta de l’estat. De moment, els responsables ens conten que passaran pel Teatre Talía de València, el Gran Teatre de Xàtiva, el Centre Cultural d’Aielo de Malferit o el Teatre Chapí de Villena.