La Clau Màgica rep el premi a “millor musical infantil” en els 2021 Regional Awards de Broadway World Spain

Connect on Linked in

Off Companyia ha sigut guardonada amb el seu musical d’èxit “La Clau Màgica” com a “millor musical infantil” en l’última edició dels Regional Awards de Broadway World Spain.

La plataforma internacional va recopilar els vots del públic culminant amb la victòria de la història de Guille i la seua aventura per a trobar el per què del seu odi cap als llibres. Un musical que va commoure al públic durant quatre mesos la passada temporada i que va acumular nombrosos sold out en la seua trajectòria.

“Estem molt feliços i satisfets amb tot el treball realitzat. “La Clau Màgica” va ser una de les nostres apostes fortes de l’any passat i la recepció del públic ha sigut meravellosa” indica Pedro Giménez, productor executiu de Off Companyia.



Dirigit per Mamen Mengó i Víctor Lucas, creador també de la música original de l’obra, i amb les interpretacions d’Ana Conca, Yeray Encalle i Pau Vercher, La Clau Màgica conjumina una gran dosi de diversió i interacció amb el públic al costat d’un missatge molt valuós tant per a majors com xicotets. Una experiència representada sobre l’espectacular escenografia de Luis Crespo, vestuari de Pascual Peris, i amb divertits números musicals coreografiados per Toñi B. Forascepi.

Al costat de Consciència i Musa, Guille tornarà a l’escenari per a comptar el seu viatge de fantasia reestrenant la seua versió en valencià i aquest Nadal al Teatre Talía seguint amb el seu gira nacional aquest mes de setembre.

Off Companyia

Off Companyia naix pràcticament al mateix temps que l’Escola Off i, en els seus inicis es nodria d’alumnes dels últims cursos i exalumnes que han completat els seus estudis a l’Escola.

Actualment es tracta d’una companyia professionalitzada on en cada producció es busquen els millors professionals tant per als aspectes tècnics com per a la part artística. Donant lloc d’aquesta manera a obres de qualitat i produccions teatrals que busquen una distribució en tot el panorama nacional.



Des de la seua creació, la Companyia ha tirat avant espectacles tant de creació pròpia com posades en escena i adaptacions de textos ja existents, tant d’autors contemporanis com clàssics.



Entre les seues últimes produccions trobem Eres ací?, adaptació de l’obra de l’autor argentí Javier Daulte i els musicals infantils de la Clau Màgica, El Viatge de Greta i Fetillats.