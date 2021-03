La comarca de l’Horta Sud aconsegueix millorar les seues comunicacions en transport públic després d’anys de reivindicacions

Connect on Linked in

La comarca de l’Horta Sud ha aconseguit millorar les seues comunicacions en transport públic després d’anys de reivindicacions. Des de 2018, els ajuntaments de la comarca venen reclamant, amb el suport de la Mancomunitat, millores en la freqüència de pas de les línies que connecten amb València o un bo 10 que poguera abaratir el cost dels desplaçaments.

Hui, l’Autoritat del Transport Metropolità de València comença a oferir un servei de Metrobus que connectarà les localitats d’Albal, Catarroja, Massanassa, Alfafar i Benetússer amb Paiporta. Una reivindicació històrica dels municipis de la comarca que, si bé tots ells tenen possibilitat de connexió mitjançant transport públic amb el Cap i Casal, mancaven d’una línia que unira aquests municipis amb Paiporta.

Fa unes poques setmanes, s’anunciava també la creació de noves línies llançadora que milloren la connexió amb València de Xirivella, Aldaia, Alaquàs, Quart de Poblet o Mislata sobretot en el que tenen a veure amb les connexions amb la xarxa de metro València o en el desplaçament d’estudiants universitaris als diferents campus de la capital. Aquesta solució va ser precisament una de les propostes i al·legacions remeses pels municipis a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en 2018 i que la Mancomunitat va secundar.

Una altra d’aqueixes reivindicacions realitzades en aqueix moment per diversos municipis pertanyents a la Mancomunitat va ser la d’instaurar un Bo 10 que poguera rebaixar el preu del bitllet pensant en els usuaris habituals del servei. La setmana passada l’Autoritat del Transport Metropolità de València presentava el nou bo 10 per a tota la xarxa de Metrobus que redueix el preu del tiquet un 30% respecte al bitllet senzill.

Una altra línia que afecta directament municipis de l’Horta Sud que també ha vist millorada la seua freqüència ha sigut la que uneix València amb Sedaví i el seu centre comercial. Aquesta millora a Sedaví s’uneix a l’aconseguida gràcies a la col·laboració de la Diputació de València i l’Empresa Municipal de Transports al desembre de 2019 amb l’arribada de la línia 9 de l’EMT per a unir aquesta localitat amb l’hospital de referència de la zona.

Reclamacions pendents

La tarifació del nou Bono 10 ve marcada per l’agrupació dels municipis en diferents zones amb una tarifa per a cadascuna d’elles. El preu més econòmic correspon a la zona A en la qual dels municipis de la comarca només s’inclou a Mislata. La resta menys Picassent i Alcàsser s’han col·locat en la B. Aquest fet ha provocat que aquests dos municipis estiguen reclamant que se’ls incloga en la tarifació de la majoria de municipis de la comarca. A més, el municipi de Sedaví està reivindicant que se li incloga en la línia inaugurada hui que connecta als municipis d’Albal, Massanassa, Catarroja, Alfafar i Benetússer amb l’estació de Metrovalencia de Paiporta.