La Comissió de Desenvolupament Urbà de València aprova condicionar una zona verda provisional a Sant Marcel·lí

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha anunciat que s’ha aprovat hui a la Comissió de Desenvolupament Urbà una moció per instar a la Generalitat i l’Administrador d’Infraestructures Ferrofiàries (Adif) a agilitzar una cessió provisional de terrenys a Sant Marcel·lí.

En estos terrenys, que han de ser cedits provisionalment per l’entitat pública empresarial Adif, s’executaran unes noves actuacions al barri de Sant Marcel·lí, creant una nova zona verda provisional, per evitar molèsties als veïns i adequar esta zona, millorant l’entorn i la façana sud-est del barri.

Esta característica de provisionalitat és a causa del fet que estos terrenys en un futur formaran part del projecte del corredor verd València Sud. Per açò esta zona verda tindrà caràcter provisional, per al gaudi dels veïns i veïnes durant el temps de desenvolupament del projecte definitiu del gran corredor verd que unirà els barris de la zona sud de València amb el Parc Central, i marcarà un gran recorregut segur i verd.

A més, a la comissió de hui també s’ha aprovat una altra moció per la qual es comunica al Ministeri de Foment i a Adif l’interés de l’Ajuntament de València per incloure en la convocatòria de finançament del fons europeu Next Generation dos grans projectes d’infraestructures. D’una banda, la prolongació del túnel de Serradora, un projecte vinculat al corredor mediterrani i que es clau per unir el PAI del Grau i la façana marítima amb la ciutat, i d’altra banda, el Parc de Desembocadura.

S’ha aprovat també realitzar actuacions de manteniment en el pont del Regne, a causa dels efectes produïts pel pas del temps, després de més de 20 anys de funcionament. En estos moments s’estan preparant els plecs per a la contracta que s’espera que puguen eixir a licitació el més prompte possible.