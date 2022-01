La comissió de Festes de Sant Antoni decideix suspendre tots els actes

Connect on Linked in

La comissió de Festes de Sant Antoni Abad d’Alzira ha decidit per unanimitat suspendre tots els actes que tenien previst realitzar en el mes de gener per la situació sanitària i, concretament, per la transmissió comunitària de contagis que és incompatible amb els tradicionals actes, molt d’ells multitudinaris, com la processó, benedicció dels aninals o la foguera

La presidenta de la Festa, Mª Paz López ha explicat que “la situació sanitària és incompatible amb la nostra Festa, i com no podria ser d’altra forma, primer és la salut i que esperen que l’any 2023 haja passat esta pandèmia i pugan resurgir de les cendres

La comissió de festes sols celebrarà una missa el dissabte 22 de gener en honor a Sant Antoni, a les 20 hores hores, a l’església de Sant Joan

La imatge de Sant Antoni es podrà visitar al carrer Hort dels Frares, 41 des del dia 17 fins al 22 de gener