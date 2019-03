La comissió de seguiment Falles UNESCO proposa un decàleg per reforçar la dignificació i el valor patrimonial de la música en falles

Print This Post

El document recull recomanacions de bones pràctiques atesa la condició de les Falles de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

La comissió de seguiment Falles UNESCO ha proposat un document amb recomanacions de bones pràctiques musicals en la festa de les Falles, atesa la seua condició de Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha destacat «el gran valor patrimonial específic de la música dins de la nostra festa gran» i ha recordat la importància d’elements clau de la festa com ara la música per aconseguir el reconeixement per part de la UNESCO.

«El patrimoni musical faller s’ha de protegir, fomentar i recuperar, ja que és part intrínseca de la festa fallera», ha afirmat Fuset, qui ha destacat la responsabilitat compartida, amb les societats musicals, els grups de música tradicional i les comissions falleres per mantenir col·laborativament les tradicions musicals de les Falles, unes tradicions que han dotat de banda sonora sentimental els principals rituals fallers.

El decàleg proposat per la comissió consta dels punts següents:

Recuperar i fomentar el repertori musical valencià aportat per les societats musicals i grups de música tradicional, incentivant la col·laboració entre agrupacions i potenciant la composició de peces noves, així com la difusió de les conegudes, per al foment d’una música fallera pròpia entre un públic de totes les edats.

Potenciar i ajudar les agrupacions musicals de les comissions falleres perquè puguen millorar el seu nivell. En este sentit, s’ha de treballar per convertir l’Escola de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera en una entitat de referència de la música tradicional fallera i valenciana.

Consensuar el repertori dels diversos actes entre les comissions falleres i les agrupacions musicals. En cas de necessitat d’interpretar obres fora de repertori i per petició expressa, s’hauria de fer constar, facilitant-les per a estudiar-les i assajar-les amb l’antelació suficient.

Les agrupacions musicals han d’avalar la qualitat artística dels seus components en qualsevol modalitat de contractació.

Preservar la imatge i responsabilitat professional de les agrupacions musicals a efectes legals i fiscals en les diferents actuacions o intervencions, així com un ambient de respecte cap a les persones que les integren.

Respectar els requisits mínims de preparació, descans i seguretat dels intèrprets, així com en matèria de prevencions de riscos laborals, i del correcte ús i protecció dels instruments utilitzats per a estes interpretacions. Haurien de relacionar-se tipus d’actes, horaris, condicions i obligacions de les agrupacions musicals.

Salvaguardar la bona imatge i prestigi de les agrupacions musicals, així com el respecte entre grups i agrupacions en actuacions conjuntes, de manera que el vestuari siga el representatiu oficial de cada agrupació. Este vestuari pot ser modificat per un altre sempre que ho sol·licite i, si és el cas, l’aporte la comissió fallera acompanyada.

Les suspensions d’actes amb la participació d’agrupacions musicals per qüestions meteorològiques o qualsevol altre motiu haurien de ser sempre valorades amb la importància i seguretat corresponent en cada moment.

Potenciar el protagonisme i reconeixement de les agrupacions musicals participants en les activitats festives.

Conscients del paper de les agrupacions musicals i de les comissions falleres per a fer de les Falles una festa oberta i inclusiva, s’ha d’evitar la interpretació d’obres que, pel seu contingut, tant en la part musical com en la part coral, puguen menysprear o ferir la sensibilitat de col·lectius i persones.