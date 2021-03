La Comissió Europea aprova nou projectes presentats per Quart de Poblet durant el primer any de pandèmia

Connect on Linked in

Quart de Poblet, entre els municipis que major finançament reben de la UE

Quart és Europa aconsegueix finançament europeu per a un 80% dels projectes presentats a la Comissió Europea en complir-se l’any COVID-19, amb un total de 9 projectes finançats



El lideratge polític, juntament amb una integració politècnica, i una orientació estratègica compartida amb la societat civil estan entre els encerts de l’Ajuntament de Quart de Poblet



Són les huit del matí i l’equip de Quart és Europa es reuneix per a analitzar el treball realitzat durant 2020. Aquest equip està integrat per persones joves que malbaraten talent i generositat en el treball. Damunt de la taula el balanç anual del 2020, un exercici de rendició de comptes alineat amb la metodologia de treball Prince2, model aplicat en la majoria de les institucions europees i que persegueix gestionar projectes per processos amb anàlisis de risc, que l’equip assumeix com un exercici de retorn a la societat.

Nofuentes dirigeix la mirada cap als tècnics amb un fil de veu seré per a preguntar-los: què ha anat bé, quin ha anat malament i què es pot millorar. La trajectòria del Departament de Projectes Europeus de l’Ajuntament de Quart de Poblet és irreprotxable: amb un 80% de projectes que han obtingut finançament; però ambicionen més per al 2021.

“És el moment dels municipis valencians a Europa. Des de l’Ajuntament de Quart de Poblet estem liderant la captació i gestió de fons europeus en la Comunitat Valenciana. Nostra dilata experiència i orientació estratègica poden servir de referent a altres Administracions per a generar un impacte positiu en la vida de les persones”, ha explicat Nofuentes.

Avança la reunió i es van desgranant els avanços. Un dels encerts de Quart de Poblet és la integració politècnica, des de Quart és Europa estan aconseguint que polítics i tècnics remen junts cap a missions compartides. “CITIES 2030” amb la col·laboració de més de 40 entitats i 20 països i amb un finançament d’11.779.827,25 euros, és un bon exemple d’això.

Les persones i la solidaritat europea en el centre, en el marc del Programa Europa per als Ciutadans amb el projecte “Total Peace” es pretén fomentar una cultura comuna de memòria i enteniment mutu entre ciutadans de diferents estats membres de la Unió Europea. Mitjançant activitats en diferents països de la Unió Europea com República Txeca, Holanda o Polònia; es promouen la cultura i els moviments no violents que van contribuir a donar forma a la identitat comuna europea després de la Segona Guerra Mundial. En aquesta mateixa línia, el projecte “Spring” pretén visibilitzar les accions dutes a terme per la Comissió Europea a partir de l’experiència global de l’emergència epidemiològica del COVID-19.

Un altre dels encerts és l’orientació transversal dels seus departaments cap als projectes europeus, amb “Vocational Success” (VOCCES) i en col·laboració amb l’àrea de Promoció Econòmica s’ha aconseguit facilitar l’orientació laboral dels joves d’entre 16 i 28 anys, ajudant-los a determinar quina és la seua vocació i quin tipus de professions o estudis són els més apropiats per a ells.

Un altre encert que es pot enumerar és el lideratge polític, amb l’empremta que deixen líders de la talla de Nofuentes. Com a exemple d’això, el projecte “Mentor Up” destinat a millorar l’ocupabilitat i la mobilitat juvenil per Europa, dins del Programa Erasmus+. En aquest projecte participen ciutats d’Eslovènia, Sèrbia i Macedònia del nord.

Col·laboració en xarxa com a catalitzadora dels projectes europeus, el projecte “On-off” dirigit a joves d’entre 12 i 17 anys és finançat íntegrament per fons europeus i és el primer programa que rep la Mancomunitat de l’Horta Sud després de la creació de la Comissió per a Assumptes Europeus. L’objectiu de la iniciativa és la prevenció de la violència contra la dona en internet mitjançant el desenvolupament de models on i off amb accions de sensibilització sobre determinats comportaments en la xarxa mostrant com a alternativa noves conductes i valors socials positius.

L’orientació estratègica compartida amb la societat civil és un altre factor clau. La iniciativa “Bite of Art” té l’objectiu de crear una metodologia per a aproximar la cultura contemporània a les persones joves europees d’entre 18 i 35 anys mitjançant activitats com: cursos de formació o concursos per a obtindre finançament per a joves artistes. Aquest projecte s’emmarca dins del Programa “Europa Creativa” i compta amb un pressupost d’aproximadament 200.000 euros.

En el balanç dels encerts, en matèria de drets ciutadans i memòria històrica, la col·laboració en el Programa “Europa per als Ciutadans” amb iniciatives com: “Comet lines”, que rescata els anomenats “Camins de llibertat” que van permetre escapar a soldades i ciutadans dels nazis durant la II Guerra Mundial. O la creació de la comicteca “Memòria, Història i Còmic” són alguns d’aquests projectes.

Cal destacar també en aquest model de governança multinivell la participació jove, l’alumnat de l’IES Riu Túria de Quart de Poblet ha participat en el Programa “Eurescola” a Estrasburg. Han treballat al costat de joves d’altres vint països abordant temes com la sostenibilitat ambiental, l’ocupació jove o la immigració. L’IES Riu Túria contínua treballant en el Programa “Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu”, programa coordinat per l’Oficina del Parlament