La Comissió Europea encarrega a Quart de Poblet i a Silla formar a Macedònia en polítiques de Joventut i Ocupació

Nofuentes: “Falta gent formada en el que les empreses realment demanden, com en energies sostenibles, intel·ligència artificial o robòtica”

Zaragozá: “L’actitud és la qualitat més valorada per les empreses que l’anteposen a l’aptitud

La Comissió Europea ha seleccionat a Quart de Poblet i a Silla per a formar a Macedònia en polítiques de Joventut i Ocupació. No és la primera vegada que la Comissió encarrega a aquestes localitats que col·laboren i assessoren en projectes europeus, tal com va ocórrer en la simplificació dels processos en el programa Horitzó Europa, fins fa poc anomenat Horitzó 2020.

Quart de Poblet i Silla treballen junts des de fa temps i formen part un partenariat, una cosa sempre defensada per Bartolomé Nofuentes, tinent alcalde de Quart de Poblet i assessor especial de la Generalitat en fons europeus. Així s’aconsegueix col·laborar de formar directa i freqüent amb Europa i aconseguir “l’efecte multiplicador dels consorcis i la internacionalització dels nostres pobles”. La Mancomunitat de l’Horta Sud és una de les poques administracions locals de tota Europa que compta amb seu permanent a Brussel·les.

L’alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, ha destacat que les polítiques d’avantguarda que apliquen en la seua localitat estan sent molt efectives: “Abans que professors vam ser alumnes i viatgem a Holanda, Suècia, Finlanda i Noruega, països molt avançats quant a creació d’ocupació”. L’alcalde de Silla explica que el projecte “Abraçada” deu el seu nom a l’abraçada que es va donar amb el seu homòleg en una localitat holandesa en segellar la iniciativa per a fomentar l’ocupació. La iniciativa, que lideren al costat d’Holanda i Noruega, té com a objectiu la inclusió social i laboral de les persones que no han acabat els seus estudis”.

El més important és l’actitud, no l’aptitud

Bartolomé Nofuentes ha reivindicat que ha d’haver-hi una major comunicació i feedback entre els polígons i parcs empresarials i les administracions. “Hi ha determinades carreres que es cursen per estar associades a un estatus social però les empreses ja no demanden aqueixa formació. Cal traçar una estratègia concorde cap a les noves demandes. La intel·ligència artificial, la robòtica, les energies renovables són imprescindibles en la quarta revolució industrial que s’està produint.” L’assessor especial de la Generalitat revela que en els Fons de Recuperació hi ha destinats molts milions a les energies renovables. No obstant això, no hi ha suficients treballadors formats en aquesta matèria”.

El també tinent alcalde de Quart de Poblet ressalta que enginyers encara es troben però tècnics mitjans i bàsics, que és el més es necessita, no hi ha suficients. Per això, un dels tallers d’ocupació que funciona molt bé en la seua localitat són els que formen en el muntatge de plaques solars. En acabar el curs, els alumnes obtenen un títol homologat en tota la UE. “És fonamental fer cas als nous jaciments d’ocupació i donar una resposta ràpida a les empreses.” Un ajuntament pot tardar menys d’un any a crear un curs per a formar a treballadors en el que necessiten les empreses de la zona mentre que si es té iniciar una llicenciatura o una FP el temps és major”

Vicente Zaragozá ha insistit que en les trobades que organitza el consistori de Silla amb les empreses de la localitat per a testar quines són les necessitats i poder fomentar l’ocupació, el denominador comú que els treballadors han de tindre actitud. La capacitat per a treballar en grup, saber empatitzar, tindre iniciativa i habilitats socials és més important que els coneixements teòrics que, per descomptat, també són necessaris.

“L’aptitud suma, l’actitud multimplica”, conclou Bartolomé Nofuentes.