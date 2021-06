La Comissió Europea estudiarà l’impacte de les importacions citrícoles de Sud-àfrica en l’avaluació de l’acord comercial que arranca a l’octubre

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA s’ha reunit aquest dimarts amb la Direcció General de Comerç de la Comissió Europea per a presentar-li un estudi sobre l’impacte que les importacions de cítrics de Sud-àfrica tenen en el mercat europeu i que suposen un greu perill per al present i el futur de la citricultura europea. La reunió ha sigut organitzada per l’eurodiputada del PSPV-PSOE Inmaculada Rodríguez-Piñero, qui ha valorat la importància de la trobada perquè en el mes vinent d’octubre arranca l’avaluació de l’acord entre la UE i Sud-àfrica després de complir-se en 2021 els cinc primers anys des de la seua signatura.

La Comissió Europea s’ha compromés a analitzar les dades aportades per AVA-ASAJA i a realitzar un estudi específic sobre els cítrics per a portar-lo a la negociació amb la contrapart sud-africana. A més, s’ha obert una finestra de col·laboració entre la Comissió Europea i els citricultores valencians per a compartir informació i dades de cara a la imminent avaluació de l’acord, així com la cerca conjunta de solucions.

Inmaculada Rodríguez-Piñero ha agraït a la Direcció General de Comerç “la seua transparència i interés a col·laborar en la manera del possible a mitigar els impactes negatius de les importacions de cítrics sud-africans en les taronges i mandarines europees”. “Aquest és el moment oportú per a traslladar les demandes i els problemes dels nostres *citricultores perquè es posaran damunt de la taula en l’avaluació de l’acord comercial entre la UE i Sud-àfrica”, ha explicat l’eurodiputada del PSPV-PSOE.

AVA-ASAJA constata que Sud-àfrica va exportar en 2020 un total de 968.000 tones a la UE, un 33% més que la mitjana dels últims cinc anys. En taronges la quantitat va aconseguir les 521.000 tones (+20,4%) mentre que en mandarines el muntant va ser de 180.000 tones (+51,5%), concentrades en la seua majoria en el període de setembre a novembre. A partir de les dades facilitades fins a 2017 per l’Associació de Productors de Cítrics de Sud-àfrica, el país sud-africà va plantar en cinc anys 10 milions de plantes de mandarines tardanes i 4 milions de plantes de taronges tardanes, per la qual cosa AVA-ASAJA preveu que Sud-àfrica amenaça amb exportar a la UE 1,5 milions de tones més en els pròxims anys, 1 milió d’elles de mandarines i 0,5 de taronges.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, adverteix que “les importacions de taronges i mandarines originàries de Sud-àfrica estan creixent d’una manera alarmant just quan comença la nostra campanya citrícola. Mentre aquest país tercer puja la seua quota de mercat europeu, els *citricultores valencians i espanyols estan reduint la superfície de varietats precoces perquè es veuen substituïdes per aquesta creixent competència solapada i cada vegada més aposten per varietats tardanes. Si la Comissió Europea no revisa l’acord comercial tant en taronges com en mandarines, acabarà amb la nostra primera meitat de la campanya i provocarà una greu acumulació productiva en la segona part”.

A més, el dirigent agrari alerta que “Sud-àfrica ha sigut i continuarà sent una font d’arribada de plagues i malalties que podrien suposar la punta per a la citricultura europea. Tenim el cas del *Delottococcus *aberiae o *Cotonet de Sud-àfrica, però també estem amenaçats per la introducció de la taca negra o la falsa arna”.

Rodríguez-Piñero ha valorat el rigor de l’estudi de AVA-ASAJA i ha animat als *citricultores valencians a aportar totes les dades i informes possibles per a “millorar la competitivitat dels nostres cítrics” i perquè la Comissió Europea “prenga bona nota”.