La Comissió Europea ha de realitzar una rigorosa auditoria fitosanitària en aquells països que no puguen garantir l’eixida de cítrics sense plagues

LA UNIÓ denúncia que els rebutjos de cítrics de tercers països per presència de plagues van pujar de nou un 24% fins a setembre

L’Acord de la UE amb Mercosur és molt perillós per a l’entrada de plagues en la citricultura europea

LA UNIÓ de Llauradors denúncia que els rebutjos a la Unió Europea de cítrics procedents de tercers països per presència de plagues van tornar a pujar un 24% sobre l’any passat, d’acord amb les noves dades corresponents al mes de setembre.

L’any passat, per aquestes mateixes dates, s’havien tirat arrere un total de 164 enviaments, mentre que en l’actual ja portem 204. El major creixement es produeix amb la mercaderia retirada de l’Argentina, 139 enguany per 21 l’anterior, la qual cosa suposa un augment del 562%. Malgrat tindre suspeses les seues exportacions a la UE, des del 15 d’agost fins al 30 d’abril de 2021, el mes de setembre encara es detecten un total de quatre enviaments rebutjats procedents de l’Argentina.

Brasil també passa d’1 en 2019 als 4 que es comptabilitzaven fins a setembre d’aquest i l’Uruguai ja porta 14 enguany. Totes aquestes dades posen de manifest el greu perill que suposa la signatura de l’acord comercial de la UE amb Mercosur, pendent de ratificació, per a la citricultura europea pel problema de les plagues.

Sud-àfrica ha descendit els seus rebutjos (18 ara per 34 l’any passat), encara que tots ells de la temible arna Thaumatotibia leucotreta, l’entrada de la qual seria catastròfica per a la nostra citricultura i que s’uneix a altres fongs oposats en els enviaments tan perillosos com el Phyllosctita citricarpa que causa la temuda Taca Negra dels cítrics o el bacteri Xanthomonas que origina el Cancro dels cítrics.

Cal assenyalar que les mesures preses per la Unió Europea en suspendre les importacions argentines de cítrics, haurien d’estendre’s a altres països. LA UNIÓ insisteix que la Comissió Europea efectue rigoroses auditories fitosanitàries en tots aquells països que no puguen garantir l’eixida de cítrics sense plagues i suspendre les importacions si no es donen les garanties adequades de risc mínim.

L’organització insisteix en la implantació d’un criteri d’inspecció única en origen per a tots els països tercers i que les importacions entren per pocs ports de la UE -seria adequat tres com a màxim- on es garantisca la presència d’un nombre suficient d’inspectors experts en plagues i malalties citrícoles i amb un percentatge de mostres analitzat representatiu. De la mateixa manera aposta per l’obligació del tractament de fred en el transport i per la prohibició en la producció i manipulació de cítrics de l’ús de matèries actives que no estiguen autoritzades a la Unió Europea.

Les noves dades de rebutjos de cítrics amb plagues són clarificadors sobre la greu amenaça i el risc evident de propagació i contaminació d’aquestes malalties de quarantena que no són presents encara en la citricultura de la UE i l’entrada de la qual seria letal per a la nostra citricultura perquè una vegada introduïdes serien endèmiques.