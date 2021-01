La Comissió Europea tindrà en compte al sector citrícola en la pròxima avaluació de l’acord comercial amb Sud-àfrica

Connect on Linked in

La Comissió Europea tindrà en compte al sector citrícola en l’avaluació de l’acord comercial amb Sud-àfrica que correspon realitzar enguany, segons s’ha posat de manifest en el transcurs d’una reunió-videoconferència mantinguda per LA UNIÓ de Llauradors amb una desena de representants de la Comissió Europea de les direccions generals de Comerç, Seguretat i Salut Alimentària i Agricultura. L’objectiu de l’organització agrària és que s’analitze en profunditat la seua repercussió comercial, així com les conseqüències fitosanitàries davant una possible entrada de plagues de quarantena en el sector citrícola europeu.

La reunió, que s’ha produït a petició de LA UNIÓ; amb la mediació de l’eurodiputada del PSPV, Inmaculada Rodríguez-Piñero, forma part d’una línia d’actuació del sector per a protegir els cítrics, un cultiu de la màxima importància tant per a la Comunitat Valenciana com per a Espanya o la Unió Europea, i amb una gran rellevància econòmica i social. Per a això, LA UNIÓ ha presentat set informes a la Comissió Europea per a avalar la petició de la necessitat d’avaluar en profunditat l’impacte de l’Acord comercial en els cítrics.

Ja s’ha entrat en el cinqué any des de l’entrada en vigor de l’Acord d’Associació Econòmica entre la Unió Europea i els Estats de la Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfrica Meridional-SADC (Sud-àfrica, Botswana, Lesotho, Namíbia, Swazilàndia i Moçambic) i és a l’octubre quan s’ha de revisar íntegrament. De fet, els responsables comunitaris han informat hui que al llarg del mes de febrer s’iniciaran els debats per a establir la metodologia de la revisió de l’acord i avaluar posteriorment el mateix. Així, s’han compromés a donar veu i implicar tant les institucions públiques com privades i a la societat en aquesta revisió.

LA UNIÓ ha insistit també, davant els alts càrrecs comunitaris, que la producció agrícola a la UE està subjecta a controls fitosanitaris estrictes i comparats amb altres països existeixen nivells molt avançats de control de residus i mesures ambientals. Per això, ha reclamat que les importacions de països tercers complisquen amb els mateixos estàndards rigorosos, sostenibles i de garantia sanitària que ho fan els cítrics europeus. En el marc del Pacte Verd Europeu i de l’estratègia De la granja a la taula, que advoca per un sistema alimentari de la UE més saludable i sostenible, no té cap sentit -segons han traslladat els representants de LA UNIÓ- mantindre en aquests moments les mateixes condicions en els acords que quan es van signar.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, valora de manera positiva la reunió mantinguda amb els alts càrrecs de la Comissió Europea i agraeix la participació d’Inmaculada Rodríguez-Piñero, per a fer-la possible: “Han escoltat el sector i encara que queda molta feina per davant crec que hem traslladat de forma molt realista quins són els efectes d’aquest i altres acords comercials i com afecten els productors europeus”.

Peris ha insistit en la reunió en els riscos d’aquests acords comercials per a l’entrada de plagues i la necessitat de disposar d’eines de prevenció en matèria de sanitat vegetal. “No hem d’oblidar que per cada milió d’euros que s’inverteixen en sanitat vegetal com a prevenció s’estan estalviant a les arques públiques i al sector més de 100 milions d’euros a combatre les plagues i malalties”.

En aquest sentit, recordar que les intercepcions a la Unió Europea d’organismes nocius introduïts a través de la importació de cítrics procedents de països tercers, corresponents a 2020, s’han incrementat el 42% en relació a l’any anterior, la qual cosa indica que és un problema que va a l’alça i, per tant, s’han de millorar els sistemes de control.