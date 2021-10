La Comissió Europea trasllada a LA UNIÓ que aquesta setmana analitzarà la seguretat fitosanitària de les importacions de cítrics de Sud-àfrica

Connect on Linked in

Després de l’escrit remés per l’organització el passat 4 de setembre on es demanava que s’implementaran mesures de control adequats després de l’informe de la EFSA com és el tractament de fred

Les dades d’intercepcions de cítrics de Sud-àfrica amb plagues segueixen a l’alça: al setembre hi ha 14 per les 5 del mateix mes del passat any

La Comissió Europea, a través de la Direcció General de Salut i Seguretat Alimentària (DG Sante), ha comunicat a LA UNIÓ de Llauradors que els pròxims dies 21 i 22 d’octubre analitzarà amb els Estats membres la seguretat fitosanitària de les importacions de cítrics procedents de Sud-àfrica que arriben al mercat comunitari.

En aquestes reunions es validarà si el sistema emprat per Sud-àfrica és correcte, després de l’informe de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), per a posteriorment adoptar la decisió de si s’obliga de nou a establir el tractament de fred, una reivindicació de LA UNIÓ des de fa temps i l’únic sistema actual amb garantia de seguretat al qual a nosaltres -i fins i tot a la mateixa Sud-àfrica- ja ens obliguen altres països.

Cal assenyalar que LA UNIÓ havia dirigit el passat 4 de setembre un escrit tant al comissari d’Agricultura, Janusz Wojciechowski, com al ministre d’Agricultura, Luis Planas, exigint responsabilitats patrimonials si no s’adaptava la normativa europea a les recomanacions de la EFSA, qui afirmava en el seu informe que el tractament en fred és garantia de seguretat fitosanitària i que posava en dubte l’eficàcia del sistema alternatiu que està implementant Sud-àfrica per no aplicar aquest i que és un fracàs total.

Des de la DG Sante es respon a LA UNIÓ que “la Comissió Europea, després d’encomanar a la EFSA l’avaluació de l’eficàcia de l’actual sistema de Sud-àfrica per a garantir l’absència de Thaumatotibia leucotreta en els cítrics destinats a la seua exportació a la UE, té previst revisar amb els Estats membres els requisits d’importació corresponents. El dictamen de la EFSA es presentarà a la reunió del Comité Permanent de Vegetals, Animals, Aliments i Pinsos (secció de Sanitat Vegetal) dels dies 21 i 22 d’octubre, i els requisits d’importació es debatran més endavant”.

En l’escrit prèviament remés per Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, s’apel·lava a “un SOS urgent i desesperat dels citricultors valencians perquè la Comissió Europea adopte totes les mesures contingudes tant en la normativa comunitària com estatal i es garantisca la implementació de mesures de control adequades, entre elles el tractament en fred, per a evitar l’entrada de la Thaumatotibia leucotreta i la seua expansió en la citricultura europea, tal com ha ocorregut amb el Delottococcus aberie (Cotonet) en cítrics”.

Sud-àfrica continua incrementant intercepcions amb plagues

Mentre tot això ocorrerà en els despatxos oficials de Brussel·les, les dades sobre intercepcions de cítrics en el que portem d’any no deixen lloc a dubtes i ja s’han produït 204 intercepcions amb plagues per les 203 de l’any anterior.

Esment especial als rebutjos amb plagues de Sud-àfrica que segueixen a l’alça i constitueixen un autèntic problema. Al setembre d’enguany reflecteixen que hi ha 14 intercepcions de Sud-àfrica amb plagues (8 amb Phyllosticta citricarpa i 6 amb Thaumatotibia leucotreta), per les 5 del mateix mes de 2020. En el còmput anual de gener a setembre tenim ja 33 intercepcions per les 18 del passat. De les 24 intercepcions totals de setembre de tots els països, 14 són de Sud-àfrica.