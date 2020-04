La Comissió Interministerial de Preus acorda un preu màxim de venda al públic de les màscares quirúrgiques de 0.96€

Connect on Linked in

Els ciutadans podran accedir en condicions econòmiques no abusives a aquest producte sanitari de protecció de la salut

La Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments (CIPM), òrgan col·legiat del Ministeri de Sanitat del qual formen part diversos ministeris i les comunitats autònomes, ha fixat hui l’import màxim de venda al públic de les màscares quirúrgiques perquè els ciutadans puguen accedir en condicions econòmiques no abusives a aquest producte sanitari de protecció de la salut.

Tal com establia l’Ordre SND/354/2020 que va publicar el BOE diumenge passat, per la qual s’estableixen mesures excepcionals per a garantir l’accés de la població als productes d’ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19, la CIPM ha acordat que el preu màxim de màscares quirúrgiques siga de 0.96 euros. Aquest preu, amb IVA inclòs i l’impost de recàrrec equivalent, es revisarà amb la periodicitat que la vigilància dels preus de mercat requerisca.

La CIPM ha acordat posposar l’establiment de PVP màxim de les màscares higièniques d’un sol ús i les reutilitzables a la següent reunió de la Comissió, amb la finalitat d’obtindre major informació sobre els costos de fabricació en el sector tèxtil nacional.

Aquesta comissió, presidida pel Secretari General de Sanitat, Faustino Blanco, i sota la vicepresidència de la directora General de Cartera Bàsica de Serveis del S.N. S. i Farmàcia, Patricia Lacruz, s’ha reunit hui de manera telemàtica en sessió extraordinària en un termini de 48 hores, com indicava l’ordre ministerial. L’import de cada producte es publicarà en el BOE.