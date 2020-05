Connect on Linked in

La Comissió no permanent de Reconstrucció de la ciutat de València ha aprovat este dilluns el Pla de Treball que marcarà la línia d’acció de l’Ajuntament i els treballs a dur a terme en les pròximes sessions. La majoria dels grups municipals han donat suport al full de ruta proposat per a la recuperació social, econòmica i sanitària de la ciutat. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat la importància de tirar endavant les iniciatives «amb el màxim consens possible dels grups municipals: no aconseguirem eixir bé d’esta crisi si no tracem entre tots la senda de la recuperació», ha afirmat. El Pla de treball ha comptat amb el consens de Compromís, PSPV, PP i Ciutadans.



Al final de la reunió, Ribó ha reiterat que «malgrat que les visions de cadascun dels grups participants a vegades puguen ser diferents, l’objectiu ha de ser el mateix: recuperar una ciutat segura, en la qual cap família es quede arrere, i en la qual aconseguirem reflotar l’economia: esta ha de ser una comissió eficient». Per a això, en el si de la comissió s’ha establit un marc de treball mitjançant les aportacions d’«experts tècnics qualificats, referents en els camps més diversos». Tal com ha explicat el primer edil, «comptem amb el suport i assessorament d’un grup de persones que ens servixen de guia més enllà del posicionament dels partits polítics». «La Comissió ha de ser útil –ha subratllat Ribó- i necessitem que, el més prompte possible, ens marque el camí a seguir amb tota la ciutat».



La Comissió ha celebrat hui la seua primera sessió de treball, sota la presidència de l’alcalde, Joan Ribó, una vegada que divendres passat es va formalitzar la seua constitució. L’alcalde ha destacat la importància que els terminis d’este equip de treball no s’allarguen en el temps «perquè la nostra capacitat de reacció és clau per a eixir d’esta situació», i ha conclòs assenyalant la referència que suposen les comissions ja creades en el Congrés i en el Parlament valencià, les dos amb participació dels partits del govern i de l’oposició.



Per part seua, la vicealcaldessa i vicepresidenta primera de la Comissió, Sandra Gómez, ha manifestat que, una vegada aprovat el Pla de treball «hem de focalitzar tots els nostres recursos en eixe pla de recuperació i estimulació de la ciutat, i no volem fer-ho sols, sinó amb totes les persones que tenen propostes importants i que volem incloure en les polítiques que impulsem».



Tal com es plantejava en el document base, les tasques de la comissió s’articularan al voltant de tres panells de treball: la recuperació sanitària, la recuperació econòmica i la recuperació social. Gómez ha destacat «les aportacions que ens ajudaran a construir una ciutat més amable, recuperant els nostres carrers i la mobilitat del transport», així com «la participació d’empreses i entitats representatives dels principals sectors econòmics, de la cultura, del turisme i de la innovació, per a ajudar-nos a construir eixa política d’estimulació econòmica; a més d’experts tant de les nostres universitats com d’altres entitats com a col·legis professionals». I, finalment, «el bloc social per a eixir totes i tots i no caure en els mateixos errors de l’any 2008, i en el qual treballarem amb ajuda de plataformes i entitats ».



El règim de funcionament aprovat diferencia entre sessions de compareixences i sessions de debat. En les primeres, es preveu les intervencions de les persones expertes en un torn de 15 minuts cadascun, 1 minut per grup municipal per a preguntar a cada expert i altres 5 minuts de resposta per a cada persona convidada. Una vegada tots els experts han intervingut, es realitzarà la intervenció de les entitats (7 minuts cadascuna), a les quals els grups municipals podran realitzar preguntes (5 minuts per grup). Les respostes tindran un torn de 3 minuts per entitat. La sessió del dijous començarà a les 9.30 hores, amb les intervencions de les persones expertes. I a les 17.00 hores serà el torn de la sessió amb les entitats.



La portaveu del Grup Municipal Popular i vicepresidenta segona de la Comissió, María José Català, ha demanat al voltant de 50 informes i documents, i ha presentat una proposta de 116 compareixents. A més, el grup havia proposat també la intervenció de la consellera de Sanitat, encara que finalment s’ha aprovat la de directora general de Salut Pública, Ofelia Gimeno, la qual cosa ha sigut criticat per este grup: «es restringeix a tres sessions la compareixença d’experts i entitats de la ciutat i cada grup municipal només pot proposar quatre experts i quatre entitats de tota la ciutat. No es pot reconstruir la ciutat en tres dies, i la comissió ni és oberta ni participativa», ha afirmat Catalá.



El portaveu de Ciutadans, Fernando Giner, ha destacat que s’ha acceptat que «per part d’autònoms i pimes no vinga només una entitat representant a tots, que era el que el senyor Ribó volia, però és impossible perquè la crisi està afectant cada sector d’una manera individual». «Des de Ciutadans hem aconseguit que estiguen presents en la Comissió els nostres autònoms i les nostres pimes; i fins i tot ens haguera agradat que vingueren més entitats, però amb el que hi ha en estos moments ens conformem».



Finalment, el regidor de Vox Vicente Montáñez, ha assegurat que des del seu Grup municipal «no jugarem este paperot. I, per descomptat, qualsevol mesura que proposem no serà per a llavar la imatge ni entrar en el joc de veure quin és l’alfil que mou cada grup polític, sinó única i exclusivament pensant en les famílies, en els ciutadans i en els empresaris d’esta ciutat». L’edil ha subratllat que el seu grup sempre proposarà totes les seues mesures «en el ple municipal, que és on s’han de realitzar».