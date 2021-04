La Comissió tècnica per a l’estudi i inventari del patrimoni immaterial de la Comunitat Valenciana accepta la petició realitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs i iniciarà l’expedient administratiu per a la seua declaració

Connect on Linked in

El Cant de la Carxofa d’Alaquàs serà declarat Bé de Rellevància Local Immaterial. Així ho va acordar el passat 31 de març la Comissió tècnica per a l’estudi i inventari del patrimoni immaterial de la Comunitat Valenciana. El Servei de Patrimoni Cultural de la Generalitat Valenciana ha comunicat a l’Ajuntament d’Alaquàs que una vegada realitzada ja la fase de valoració tècnica, es procedirà a iniciar l’expedient administratiu i per tant la incoació de la protecció patrimonial del Cant.

Aquest informe favorable dóna resposta a la petició formal realitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs arran de l’acord del Ple de la Corporació Municipal del passat 27 de juliol de 2007 per aconseguir la seua declaració i posa de manifest el treball conjunt realitzat per l’Ajuntament, l’associació cultural “La Carxofa” i la Unió Musical d’Alaquàs per tal de dotar el Cant de la Carxofa d’Alaquàs de la màxima protecció i reconeixement.

El Cant de la Carxofa d’Alaquàs, Festa d’Interès Turístic de la Província de València, és una de les senyes d’identitat cultural més importants del municipi. Es tracta d’una composició musical i tradicional del segle XVII que sols perviu a municipis de l’àrea metropolitana com Alaquàs i que és interpretat cada 8 i 9 de setembre en homenatge als patrons de la ciutat, la Mare de Déu de l’Olivar i el Crist de la Bona Mort amb motiu de les Festes Majors. Les peculiars característiques patrimonials immaterials d’aquest cant en valencià han dut a l’administració valenciana a adoptar aquesta petició de manera favorable.

Cal destacar a més que l’objectiu de la comissió formada per l’Ajuntament d’Alaquàs, l’associació cultural “La Carxofa”, la Unió Musical d’Alaquàs i la Universitat de València i les parròquies locals és aconseguir que el cant siga reconegut com a Bé d’Interés Cultural Immaterial (BIC), reconeixement màxim per a aquest tipus de manifestació cultural.