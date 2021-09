La compra del Monestir d’Aigües Vives entre les propostes a votar en els pressupostos participatius de la Generalitat

Connect on Linked in

També ha passat a votació la creació d’un centre de capacitació agrària i ramadera en la Estació Experimental de Carcaixent de l’IVIA

La ciutadania té fins al pròxim 30 de setembre per a votar les seues propostes per als pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana. Entre les propostes que han passat a esta fase final es troba la compra del Monestir d’Aigües Vives i la formació i un projecte de desenvolupament sostenible en agricultura i ganaderia ecològica a la Ribera Alta, dins del qual es contemplaria la creació d’un centre de capacitació agrària i ramadera en la Estació Experimental de Carcaixent de l’IVIA

Dels 125 milions prevists per a aquests primers pressupostos participatius de la Generalitat, finalment la ciutadania podrà decidir de forma directa sobre 101.784.548 euros que engloben un total de 96 propostes viables de les 241 avaluades. Els projectes estan agrupats per zones comarcals i els que correspondrien a les comarques del del Xúquer-Túria sumen 14.958.000 euros. L’adquisició del monestir està valorada en 10 milions d’euros mentre que el projecte d’agricultura ecològica en 1.850.000.

Altres de les propostes per a les comarques Xúquer-Túria serien: connectar els pobles de la Ribera Alta mitjançant un carril ciclopeatonal, rehabilitar el Monestir de la Murta a Alzira, la creació d´un centre per a persones sense sostre a Cullera o recuperar el trinquet d’Algemesí.

La proposta per al Monestir d’Aigües Vives contemplaria la adquisició i reforma de l’edifici, un antic convent agustí del S.XVI que fa més d’una dècada va ser declarat Bé d’Interès Cultural. Durant una època es va explotar com a hotel i sala de celebracions, però en estos moments es troba en estat d’abandonament i és objecte de nombrosos actes vandàlics i espolis donada la situació d’insolvència de la societat mercantil propietària de l’immoble.

L’altra de les propostes a desenvolupar directament a Carcaixent és la creació d’un projecte per al desenvolupament i formació de l’agricultura i ramaderia ecològica a la comarca de la Ribera Alta, extensible a comarques riberenques del Xúquer. Dins de proposta presentada s’inclouen una sèrie d’accions com la creació d’un centre de capacitació agrària i ramadera en la Estació Experimental de Carcaixent de l’IVIA, desenvolupar una xarxa de consum comarcal, potenciar i facilitar recursos per a l’adaptació a una agricultura ecològica i potenciar i facilitar recursos per a desenvolupar una ramaderia autòctona i sostenible. A més, també s’inclou la recuperació d’un hort històric dins del terme de Carcaixent que actualment es propietat de la Generalitat.

Votació de projectes

Qualsevol persona degudament registrada al portal ‘GVA Participa’ podrà efectuar el seu vot digital a través de la plataforma a https://gvaparticipa.gva.es/budgets. El vot serà individual i intransferible. Les persones usuàries de ‘GVA Participa’ disposaran de dos borses de crèdit per a la votació: una borsa per votar projectes d’àmbit autonòmic i una altra borsa per votar les propostes d’una de les set àrees comarcals que es seleccione, sense necessitat de residir-hi. Dins d’estos àmbits podrà votar a tots aquells projectes que trie fins a esgotar el crèdit disponible a la borsa corresponent, sense que siga necessari esgotar el mateix.

Totes les propostes que superen la fase de votació es finançaran dins el pressupost de la Generalitat de 2022 fins a esgotar la quantia assignada als pressupostos participatius. És, per tant, un procés vinculant en què tota proposta guanyadora s’incorporarà al pressupost autonòmic.

Esta fase conclourà amb la publicació de resultats que es donaran a conèixer el proper 28 d’octubre amb les propostes que s’inclouran en els comptes de la Generalitat per 2022.