La comunicació de l’Ajuntament de Quart de Poblet, present en l’exposició “Prohibit Fixar Cartells. REA” del Centre del Carme

Els cartells de “Fireta de Nadal 2015, “Educant per a la Igualtat 2019″ i “Festival Q-ART 2019” formen part de la mostra



L’exposició pot visitar-se fins al 8 de novembre

L’Ajuntament de Quart de Poblet es caracteritza des de fa anys per la seua ferma aposta per una comunicació clara i accessible, entesa com un servei indispensable per a mantindre ben informada a la seua ciutadania. Prova d’això són les potents i atractives campanyes que es dissenyen i la cartelleria de les quals ara ha sigut recollida en l’exposició del Centre del Carme “Prohibido fixar cartells. REA”.

Entre les creacions nascudes en el si d’aquesta institució i que formen part de l’exposició es troben “Fireta de Nadal 2015, “Educant per a la Igualtat 2019″ i “Festival Q-ART 2019”.

La mostra, composta per 600 cartells de 222 autores i autors del territori valencià de diferents generacions, pot visitar-se fins al 8 de novembre a la Sala Carlos-Pérez del Centre del Carmen. Està organitzada pel Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana i l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana i col·laboren en ella Marc Martí i l’Associació València Capital Mundial del Disseny. A més, els dissenyadors MacDiego i Boke Bazán, aquest últim autor de la cartelleria dels festivals de Quart de Poblet *Quartmetratges i QLICK, són els seus comissaris.

L’exposició sorgeix en el marc del nomenament de València com a Capital Mundial del Disseny 2022, la qual cosa corrobora el bon moment que viu actualment la creativitat valenciana, a la qual l’Ajuntament de Quart de Poblet contribueix dia a dia.

D’altra banda, aquesta Institució ha rebut diversos reconeixements en matèria de disseny. El més recent ha sigut justament pel seu cartell del Festival Q-Art de 2019, que va ser guardonat en els Graphis Design Awards. Tot això posa de manifest el gran esforç que realitza el Consistori per a arribar i involucrar a tots els veïns i veïnes en l’activitat del municipi a través.