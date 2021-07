La comunitat cubana es manifesta a Cullera per exigir ​​la renúncia de la dictadura i l’entrega del poder del Partit Comunista a Cuba

Print This Post

La comunitat cubana resident a la Comunitat Valenciana es va manifestar a Cullera contra la situació que viu el seu país en l’actualitat.

Davant les accions recentment esdevingudes, els cubans a València van donar suport des de la distància als seus compatriotes exigint el cessament de la dictadura i la proclamació de la democràcia plena i efectiva.

La manifestació que va congregar a un gran nombre de cubans i cubanes que viuen a la Comunitat Valenciana, va començar en la Plaça Mongrell va recórrer els carrers de la zona turística de Sant Antoni fins al Passeig marítim, amb proclames i pancartes, fent arribar les seues exigències i donant a conéixer la situació a la resta de ciutadans que allà es van reunir.

Els manifestants van denunciar la repressió i les retallades de drets als quals es veuen sotmesos a l’illa, així com la dictadura que està sumint els cubans en una profunda depressió social i econòmica.

Amb els lemes de Llibertat, Pàtria o Vida i Cuba lliure com abanderats, la manifestació va recórrer els carrers de Cullera amb son cubà i himnes adoptats.

A més els manifestants van proferir altres proclames durant tot el recorregut que reclamaven l’erradicació del règim comunista i la dictadura. Al crit de “A baix el comunisme”, “A baix la dictadura”, “No més repressió”; “Fora assassins comunistes” “Que es trenquen les cadenes de la dictadura”, la societat cubana va mostrar tota la seua solidaritat i amor pels seus compatriotes que viuen, in situ, el drama a l’illa.

Entre les peticions, la societat civil cubana reclama a l’estat espanyol i a la Unió Europea que intervinguen perquè el govern cubà entregue el poder, renuncie a la dictadura i s’establisca un règim democràtic ple. Així també que se cesse en la repressió i s’informe (amb proves de vida) de la situació de les persones detingudes i desaparegudes des de les manifestacions.

El punt final es va posar amb la lectura d’un manifest.