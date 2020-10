La Comunitat demanarà hui en la Conferència de Presidents Autonòmic presència en el Fons de Recuperació Econòmica Europeu

Connect on Linked in

Després de la declaració del segon Estat d’Alarma en tot el territori espanyol que va fer oficial Pedro Sánchez, per tal de posar fre a la segona onada de coronavirus que pateix Espanya en estos moments, tots els presidents de Comunitat es reuniran de forma telemàtica per tal de tractar tots els temes que afecten este Estat així com la seua posterior gestió per part de cada Comunitat, en la Conferència de Presidents Autonòmics.



Amb aquesta premissa, Vicent Soler, Conseller d’Hisenda de la Generalitat ja ha anunciat que l’única forma de tindre armes per a treballar en l’Economia és la d’un treball en co-governança , que la Comunitat Valenciana vol si o si formar part del Fons de Recuperació Econòmica Europea

Soler ha comunicat que la Comunitat Valenciana ha presentat prop de 400 projectes, que treballen i es basen en les tres línies bàsiques que ha marcat Europa, la Digitalització, la Sostenibilitat i en la Resiliència, sent aquesta ultima una de les més importants, tal com ha afirmat Vicent Soler, a conseqüència de la magnitud d’aquesta crisi sanitària, és precís d’una banda treballar per tal d’eixir d’ella i acabar amb el virus, però a més i molt més important és treballar en el greu problema econòmic que deixara el post virus, i per al qual és necessari començar des de ja a prendre decisions unànimes

La Conferència de Presidents és l’òrgan de màxim nivell polític d’adoptar acords sobre assumptes d’especial rellevància per al sistema autonòmic i posar en comú totes les situacions territorials que presenta cada Comunitat aixi com les seues necessitats