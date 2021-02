La Comunitat d’Usuaris d’Abocaments del Carraixet recurrirá el fallo del Tribunal Econòmic Administratiu

Connect on Linked in

La Comunitat d’Usuaris d’Abocaments del Carraixet s’ha reunit esta setmana en assemblea ordinària per a donar compte de l’import que hauran d’abonar cadascun dels municipis que componen la Comunitat pel cànon d’abocaments de 2015, després que el Tribunal Econòmic Administratiu (TEA) li donara la raó a la Comunitat, segons ha informat la presidenta de l’organisme i regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer va liquidar el cànon d’abocaments de l’any 2015 al conjunt de municipis de la Comunitat per un import de 450.367 euros. “Esta liquidació considerava els abocaments de naturalesa industrial, en lloc de considerar-los de naturalesa urbana. A més, no considerava que el 30% aproximadament de les aigües depurades són reutilitzades, per la qual cosa no es pot cobrar per l’abocament d’unes aigües que no s’aboquen”, ha explicat Elisa Valía.

Així, després d’esta sentència que reconeix el caràcter urbà i no industrial de les aigües, els 13 municipis que conformen la Comunitat d’Usuaris ( Alboraia, Bonrepòs i Mirambell, Foios, Godella, Moncada, Rocarfort, Tavernes Blanques, Vinalesa, Albalat dels Sorells, Alfara del Patriarca, Almàssera, Meliana i València) passaran de pagar 450.367euros a 180.168,34 euros.

En qualsevol cas, Elisa Valía ha informat que la Comunitat d’Usuaris d’Abocaments del Carraixet ha recorregut la part dispositiva perquè la sentència no reconeix el percentatge d’aigües que es destinen a la reutilització, fonamentalment per a usos agrícoles en l`Horta Nord i que, d’aplicar-se, permetria reduir el cànon a uns 120.000 euros aproximadament.