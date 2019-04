La comunitat educativa de Benifaió participa en les activitats de l’Escola de Vida Saludable Roquette

Connect on Linked in

Els alumnes i alumnes dels centres escolars de Benifaió i estudiants de l’IES Enric Soler i Godes han iniciat la programació d’una setmana intensa on la bona alimentació serà la protagonista.

El programa de l’Escola de Vida Saludable Roquette inclou una àmplia varietat d’activitats amb la finalitat de traslladar als alumnes la necessitat d’adoptar en el dia a dia uns hàbits de vida saludables amb especial focus en l’alimentació, la qual cosa implica la incorporació d’una àmplia varietat d’aliments a la dieta habitual per a aconseguir un estat nutricional adequat.

A més, els participants coneixeran de la mà d’agricultors en actiu d’on procedeixen els aliments que comprem en el mercat, com creixen en cultiu les fruites i verdures o el procés de replantació, entre altres mètodes (FOTOS ADJUNTES).

Les activitats estan patrocinades per l’empresa Roquette Benifaió i consisteixen en Tallers de “Prevenció dels trastorns alimentaris” per a evitar malalties associades a una mala alimentació, de “Tupper saludable” amb consells per a menjar de manera saludable anara de casa i “Menjarem bé”, sessions on es presentaran les bases d’una alimentació saludable, amb exemples pràctics i molt visuals.

L’objectiu d’aquestes activitats és conscienciar a l’alumnat, des d’edats molt primerenques, de la importància d’adoptar un estil de vida saludable i les conseqüències positives d’això.