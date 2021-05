La Comunitat rebrà 41,6 milions per a fomentar l’autoconsum, emmagatzematge, climatització renovable i actuacions en xicotets municipis

Connect on Linked in

Segons la proposta del Ministeri en la Conferència Sectorial d’Energia a la qual ha assistit la secretària autonòmica Rebeca Torró



Les convocatòries d’aquests fons seran pluriennals amb horitzó 2023 i es beneficiaran especialment famílies i pimes

La Comunitat Valenciana rebrà 41,6 milions fins a 2023 per a fomentar l’autoconsum, l’emmagatzematge darrere de comptador, la climatització renovable, rehabilitació d’habitatge i actuacions de regeneració urbana en municipis de menys de 5.000 habitants en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta és la proposta formulada en la Conferència Sectorial d’Energia, presidida per la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, i a la qual ha assistit la secretària autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç, Rebeca Torró.

Les convocatòries d’aquests fons seran pluriennals amb horitzó 2023 per a permetre una millor planificació i gestió, i les comunitats autònomes hauran de comprometre el 80% del pressupost assignat inicialment en el primer any de vigència. En cas de no aconseguir-se aquesta fita hauran de reintegrar la meitat del pressupost no compromés, que podrà dedicar-se a altres línies amb major capacitat d’absorció.

Rebeca Torró ha manifestat que “aquests fons ens permetran desplegar una estratègia d’impuls de les energies renovables i l’autoconsum en tots els sectors productius, de manera que basem la recuperació econòmica en un model energètic i de desenvolupament molt més sostenible que l’actual”.

La secretària autonòmica ha explicat que després d’aquesta conferència sectorial, les direccions generals de les diferents comunitats autònomes han començat a reunir-se per a estudiar el detall de cadascun dels programes proposats.

Promoció de l’autoconsum i climatització renovable

Els fons destinats a autoconsum i emmagatzematge darrere del comptador tenen com a objectiu potenciar aquest sector i impulsar mesures de les quals es puguen beneficiar tant el conjunt de l’economia com, de manera especial, les famílies i les pimes.

En concret, es pretén impulsar instal·lacions d’autoconsum en totes les activitats econòmiques, en el sector residencial, en les administracions públiques i en el tercer sector, perquè tots els agents públics i privats puguen beneficiar-se de l’impuls de l’autoconsum i incorporar l’emmagatzematge darrere del comptador per a facilitar que empreses i famílies puguen tindre un major control sobre la gestió i el consum de la seua energia.

Un altre dels objectius és la instal·lació de sistemes d’energia renovable per a climatització i aigua calenta sanitària en l’àmbit domèstic, per exemple mitjançant bomba de calor per aerotermia o geotèrmia, a través de l’aprofitament de biomassa on existisca, o mitjançant energia solar tèrmica, ja que permet estalviar des del primer dia en la factura energètica.

Totes aquestes línies atorgaran quanties addicionals per a actuacions i beneficiaris situats en municipis de menys de 5.000 habitants i per a pimes.

Actuacions específiques en xicotets municipis

Dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s’ha habilitat una partida específica destinada a actuacions en municipis de menys de 5.000 habitants, que permeten abordar el Repte Demogràfic des de la regeneració de l’edificació i els entorns, així com la transició energètica.

En aquest sentit, es proposen tres grans blocs d’actuació:

1. Rehabilitació energètica d’edificis. En el marc d’aquest programa seran elegibles les actuacions que suposen la millora d’almenys una lletra en la qualificació energètica dels edificis mitjançant mesures com la substitució d’instal·lacions de climatització per renovables o la millora de l’envolupant tèrmica, entre altres

2. Iniciatives públiques de desenvolupament local sostenible, com la reducció de la demanda i el consum energètic en edificis i infraestructures públics, instal·lacions de generació elèctrica renovable per a autoconsum, instal·lacions de generació tèrmica renovable, lluita contra la contaminació lumínica i eficiència energètica en enllumenat i foment de la mobilitat sostenible

3. Projectes singulars promoguts per actors privats, públics o en col·laboració públic-privada, relatius a comunitats energètiques, mobilitat sostenible, rehabilitació i regeneració energètica o desplegament de renovables