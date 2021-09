La Comunitat Valenciana compta amb 39.769 donants de medul·la i 5.000 unitats de cordó umbilical

Connect on Linked in

La xifra de nous donants de medul·la òssia s’incrementa un 6% en la Comunitat Valenciana malgrat la pandèmia

València (18.09.21). La Comunitat Valenciana va comptabilitzar l’any passat un total de 2.756 noves persones voluntàries per a donació de medul·la òssia.

Així, actualment, la Comunitat Valenciana compta amb un total de 39.769 donants, la qual cosa suposa un increment del 6% i evidència la sensibilitat cap a aquesta causa malgrat la situació epidemiològica.

D’altra banda, el Banc de Cordó umbilical del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana compte en aquests moments amb 5.000 unitats. Per a recordar la importància de la donació de medul·la, el tercer dissabte de cada mes de setembre es commemora el Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia i Sang de Cordó Umbilical, que enguany és el dia 18 de setembre.

Del total de nous donants de medul·la registrats en 2020, el 34% són homes i el 66%, dones. L’edat mitjana dels nous donants incorporats és de 30 anys (l’edat tope per a registrar-se són 40 anys). En el que portem de 2021, s’han comptabilitzat entorn de 800 nous donants i s’espera que la quantitat augmente conforme millore la conjuntura epidemiològica.

D’altra banda, la Comunitat Valenciana té emmagatzemades 5.000 unitats de cordó umbilical i, en el que portem d’any, s’han enviat quatre a altres autonomies per a atendre malalts que han precisat un trasplantament de progenitors hematopoètics.

La donació de sang de cordó umbilical és un procés senzill, no dolorós i absolutament segur per a la mare i el nounat. Només es requereix fer una valoració de salut de la mare, informar-lo del procediment i que atorgue per escrit el seu consentiment.

