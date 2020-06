La Comunitat Valenciana disposa de reserves de material sanitari per a sis mesos

Connect on Linked in

Entre el material que té emmagatzemat en Fira València i el que està en trànsit o encarregat

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat juntament amb la Consellera de Sanitat, Ana Barceló i la comissionada per la coordinació de subministrament, María José Mira, aquest dimecres el centre logístic de Fira València, que compta amb 15.000 metres quadrats on s’emmagatzema material sanitari adquirit per la Comunitat Valenciana per a la lluita contra la pandèmia de la COVID-19.

La Generalitat compta amb reserves per a cobrir les necessitats de material sanitari dels pròxims sis mesos, entre el material que té emmagatzemat en Fira València i el que està en trànsit o encarregat.

Entre altres equips, la Generalitat disposa en aquests moments de 102 milions de guants, 60 milions de mascaretea, 6 milions de bates, 3 milions de calces, 2 milions de capells, 640.000 davantals, i 610.000 equips EPI, segons han informat des de Presidència.

A part de la via aèria i els 25 avions contractats pel Govern valencià, s’ha obert una connexió marítima que es va iniciar amb l’arribada d’un primer vaixell la setmana passada i que continuarà al llarg d’aquest mes i de juliol, amb 40 contenidors, dels quals 34 ja estan en camí, i 8 vaixells (5 en camí).

A més, hi ha dos vols pendents que transportaran cadascun d’ells 100 respiradors invasius, el primer dels quals arribarà la setmana vinent i el següent, a mitjan juliol.

El magatzem de la Generalitat gestiona 4.000 comandes setmanals d’hospitals, centres de salut, residències i altres centres.