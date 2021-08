La Comunitat Valenciana exemplar al posar fre al virus amb el toc de queda

Print This Post

El toc de queda fa que la Comunitat Valenciana continue controlant el virus

9 de Maig i Espanya queda fora de l’estat d’alarma, milers de persones ixen al carrer per celebrar eixa suposada “llibertat”, una llibertat que es va transformar en aglomeracions als carrers, festes, alcohol.. sense mascareta ni distancia social en grans ciutats com ara Madrid o Barcelona



Al contrari en la Comunitat Valenciana, lluny de puntuals incidents, on regna encara el silenci, de 00h a 6h de la matinada, perquè almenys durant quinze dies més continuara vigent el toc de queda de nit i la limitació a 10 persones per a les reunions socials



Un toc de queda que junt amb duríssimes restriccions ha fet que la Comunitat acumule la incidència de contagi més baixa de tota Espanya durant ja dos mesos, i que ha propiciat un relaxament de mesures per tal d’afavorir sobretot un dels sectors mes afectats per la pandemia com es l’hostaleria



Malgrat la bona situació, cal recordar que el virus continua fora, i que no hem d’abaixar la guàrdia en cap moment, Ximo Puig President de la Generalitat va avançar en l’última reunió interdepartamental que aquesta lenta però progressiva desescalada serà una desescalada sense retorn