La Comunitat Valenciana i Andalusia volen abordar des del consens i el diàleg la reforma del model de finançament

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic ha mantingut una trobada de treball amb el coordinador de la Comissió d’Experts de les Corts per a la reforma del model de finançament, Francisco Pérez, així com amb els Alts Comissionats del Consell per al Finançament, Rafael Beneyto i José Antonio Pérez, amb l’objectiu de “abordar els principals aspectes de la proposta valenciana de reforma del model de finançament.

Esta reunió de treball ha servit també per a preparar la trobada que el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, mantindrà hui divendres amb el seu homòleg en la Junta d’Andalusia, Juan Bravo, i en el qual tots dos establiran les bases i els principals aspectes a debatre en el cim bilateral que els presidents Ximo Puig i Juan Manuel Moreno Bonilla mantindran a Sevilla el mes vinent de setembre.

Este tema s’ha de plantejar com una gran qüestió d’Estat i les autonomies han de perdre la por al fet que s’òbriga el debat sobre la reforma del model perquè no volem perjudicar a ningú, sinó garantir que totes les persones tinguen les mateixes oportunitats.