La Comunitat Valenciana inicia la vacunació del personal sanitari de primera línia

La Comunitat Valenciana ha iniciat hui divendres el procés de vacunació del personal sanitari de primera línia mentre i, en paral·lel, es continua la vacunació de persones usuàries i treballadores de residències.

Es considera personal de primera línia el que té major risc d’exposició per dur a terme activitats en l’atenció directa de pacients COVID (contacte estret i amb major temps d’exposició), així com per tindre major probabilitat de tindre contacte amb una persona amb infecció. A més, aquest grup de població també està prioritzat pels principis de benefici social i reciprocitat.

La vacunació s’ha iniciat de manera simultània amb el repartiment de dosi de la vacuna de Pfizer entre tots els departaments de Salut de la Comunitat Valenciana.

El procés de vacunació a professionals sanitaris, tant en atenció primària com en hospitalària, es prolongarà durant tot el cap de setmana incloent este dissabte i el diumenge.