La Comunitat Valenciana lidera les Banderes Blaves amb un total de 153 a les seues platges

Connect on Linked in

Ximo Puig destaca que la Comunitat encara la temporada turística amb el lideratge europeu en qualitat de les seues platges i en seguretat sanitària

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que la Comunitat Valenciana encara l’inici de la temporada turística amb el lideratge a la UE en qualitat de les seues platges, ja que és la regió europea que més banderes blaves ha obtingut, i en seguretat sanitària, amb una taxa d’incidència de la COVID-19 que la situen des de fa 12 setmanes amb els nivells més baixos a Espanya i un dels menors d’Europa.

El president ha participat en l’Oceanogràfic en l’acte de lliurament de les banderes blaves de la Comunitat 2021, on ha posat de manifest que la valenciana torna a ser l’autonomia espanyola amb el major nombre de platges guardonades amb el distintiu ‘bandera blava’ en 2021, en rebre 153 ensenyes (137 per a platges i 16 per a ports esportius) de les quals atorga l’Associació d’Educació Ambiental i del Consumidor – Fundació per a l’Educació Ambiental (Adeac-FEE).

Com ha indicat el president, a la posició de lideratge de la Comunitat Valenciana en nombre de banderes blaves se suma la seua bona situació epidemiològica, un escenari que permet afrontar l’estiu amb “esperança” i “capacitat de recuperació”, tot això gràcies a la “corresponsabilitat” de la ciutadania, l'”aliança” entre les institucions públiques implicades i al “gran sacrifici” i bon fer del sector turístic.

Per part seua, la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà ha obert l’acte de lliurament de banderes blaves assenyalant que aquest distintiu representa “un reconeixement qualitatiu que demostra el valor afegit de les platges de la Comunitat, amb especial atenció a la qualitat de l’aigua”.