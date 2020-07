La Comunitat Valenciana no ha registrat defuncions en l’última jornada i suma 49 noves altes a pacients amb coronavirus

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Comunitat Valenciana no ha registrat cap defunció per coronavirus en l’última jornada, per la qual cosa el total continua en 1.477 persones.

Al mateix temps, cal sumar 49 noves altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 17.783 persones.

D’altra banda, s’han confirmat 79 casos nous per prova PCR des de l’última actualització, que situen la xifra total en 12.191 persones: 5 a Castelló; 38 a la província d’Alacant; i 36 a la província de València.

D’esta forma, en estos moments queden actius 497 casos, la qual cosa suposa un 2,52% del total de positius.

Els hospitals valencians tenen, actualment, un total de 58 persones ingressades, una menys que en l’última actualització, dels quals tan sols 7 estan en UCI.

Respecte a l’actualització dels brots de coronavirus a la Comunitat Valenciana, Gandia té 7 casos nous amb un total de 84, Peníscola, 8 casos nous en el brot en el qual hi havia implicades persones de diverses províncies, en total 28. Benidorm, 4 casos nous per contacte social, total 8, Cullera, amb un brot familiar de 4 persones, així mateix Guadassuar, amb 7 persones i Xirivella 3 casos amb un brot social que té com a origen una festa de joves.