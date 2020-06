La Comunitat Valenciana no registra defuncions per coronavirus i suma 24 altes i 3 nous casos en l’última jornada

Connect on Linked in

La Comunitat Valenciana no ha registrat cap defunció per coronavirus en les últimes 24 hores, per la qual cosa el total continua en 1.468 persones. Al mateix temps, en esta última jornada s’han sumat 24 altes a pacients amb coronavirus, que eleven ja a 14.367 la xifra de persones curades en la Comunitat Valenciana. En els últims 7 dies són 631 les persones que han rebut l’alta.

Per altra banda, el nombre de pacients que requerixen hospitalització continua en descens cada dia. En estos moments hi ha 77 persones ingressades per coronavirus als hospitals valencians, de les quals 8 requereixen cures d’UCI. Des d’ahir diumenge, el nombre de persones ingressades als hospitals per coronavirus són 40 a la província de València, 3 d’ells en UCI.

Quant a casos positius a través de PCR, s’han detectat 3 nous casos que eleven a 11.479 el total.

De tots els casos positius detectats, es troben actius en aquests moments 2.034, la qual cosa suposa només el 11,3% del total.

El nombre d’altes de professionals de la Sanitat és de 2.277 i el nombre total de positius en professionals en estos moments és de 498.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 418.904 de les quals 300.435 han sigut a través de PCR i 118.469 a través de test ràpid.