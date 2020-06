La Comunitat Valenciana no registra persones mortes per coronavirus en l’última jornada i suma 38 altes i 8 positius

Print This Post

La Comunitat Valenciana no ha registrat cap defunció per coronavirus en les últimes 24 hores, per la qual cosa el total continua en 1.470 persones.

Per altra banda, les altes continuen en ascens i s’han registrat 38 des de l’actualització d’este dimecres. En total són ja 14.558 les persones que s’han curat des que va començar la pandèmia.

El nombre de pacients ingressats als hospitals valencians per coronavirus també té una evolució positiva i es reduix dia a dia. En estos moments hi ha 62 persones ingressades per coronavirus, 7 d’elles en les Unitats de Vigilància intensiva de la Comunitat.

Quant a casos positius nous, des de l’última actualització s’han detectat 8 casos a través de PCR, que eleven a 11.509 el total de positius des que va començar la pandèmia.

En estos moments queden actius 2.049 casos.

El nombre d’altes de professionals sanitaris és de 2.281 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 496.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ha sigut de 431.433, de les quals 311.127 han sigut a través de PCR i 120.306 a través de test ràpid.