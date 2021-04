La Comunitat Valenciana percebrà prop de 9,2 milions d’euros per al foment de l’ocupació agrària durant 2021

156 municipis de la Comunitat Valenciana es veuran beneficiats per aquestes subvencions destinades al desenvolupament del medi rural, del patrimoni forestal i el medi ambient.

En 2020, es van executar 257 obres i es van contractar 3.228 persones.

La delegada del Govern, Gloria Calero, destaca que es tracta de “una mesura vertebradora” i que els “fons són vitals per a la recuperació dels municipis una vegada s’haja superat la crisi sanitària”.

València, 21 d’abril de 2021. La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha presidit aquest dimecres la reunió de la Comissió Regional de Seguiment del Programa de Foment d’Ocupació Agrària del Ministeri de Treball i Economia Social, en la qual també ha participat el subdelegat del Govern a València, Rafael Rubio, així com representants del Servei Públic d’Ocupació Estatal (*SEPE).

Segons ha informat la delegada, 156 municipis de la Comunitat Valenciana percebran en 2021, 9.186.745,25 euros dins del Programa de Foment d’Ocupació Agrària. Gloria Calero ha destacat “la transcendència d’aquesta iniciativa que contribuirà en un moment com l’actual a afavorir l’ocupació agrària en zones deprimides de la Comunitat Valenciana”. El pressupost per al territori valencià ha augmentat un 9,5% respecte al de l’exercici de l’any anterior i s’estima que els fons permetran la contractació d’al voltant de 3.500 persones al llarg de l’any 2021.

Per províncies, Alacant comptarà amb 1.988.011 euros (21,64%); Castelló 1.470.797 euros (16,01%) i València 5.727.935 euros (62,35%). La delegada del Govern ha destacat que “els fons són vitals per a la recuperació dels municipis una vegada s’haja superat la crisi sanitària de la Covid-19” i són una “mesura vertebradora perquè contribueixen a fixar la població en zones rurals”. En aquesta anualitat, els tràmits burocràtics s’han minimitzat i s’ha agilitat els procediments perquè les ajudes es repartisquen com més prompte millor.

En 2020, la Comunitat Valenciana va percebre 8,4 milions d’euros per a fomentar l’ocupació agrària. Aqueixos fons van permetre la contractació de 3.228 persones en tot el territori -441 a Alacant, 620 a Castelló i 2.167 a València-. En total es van executar 228 obres -25 a Alacant, 34 a Castelló i 169 a València

El Programa de Foment de l’Ocupació Agrària també contribueix a mantindre la renda de les treballadores i dels treballadors del camp i al fet que puguen cotitzar per a obtindre prestacions en el futur. La Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana ha posat en valor el sector agrícola, que s’ha mostrat solidari, responsable i estratègic per a la societat en un moment excepcionalment delicat com és la crisi sanitària del coronavirus.