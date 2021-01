La Comunitat Valenciana rebrà al llarg de gener i febrer prop de 50.000 dosi de la vacuna de Moderna

Print This Post

La nova vacuna s’administra en dues dosis amb un interval de 28 dies i es manté a -20é

La Comissió Europea va concedir aquest passat dimecres l’autorització comercial de la vacuna de la companyia estatunidenca Moderna contra la covid-19, convertint-se en el segon antídot amb el vistiplau de l’Executiu comunitari per al seu ús a la Unió Europea.



La seua tecnologia, basada en l’ARN missatger, és similar a la de Pfizer/BioNTech i, com aquesta, també requereix d’una doble injecció per a immunitzar al pacient. La seua efectivitat del 94,1%, demostrada en aquest cas en un assaig amb 30.000 persones, resulta també semblant. Però compta amb un gran avantatge logístic enfront de la seua competidora europea: la de Moderna requereix per a la seua conservació uns -20 °C, i pot aguantar prop de 30 dies a temperatura de frigorífic, facilitant la seua distribució, transport i emmagatzematge, ja que són estàndard ja existents en els circuits de vacunació, mentre que la de Pfizer/BioNTech necessita temperatures més extremes de -70 °C.



Entre gener i febrer es rebran els primers enviaments de Moderna a la Comunitat Valenciana, que suposaran prop de 50.000 dosi d’aquesta segona vacuna autoritzada. Això permetrà “accelerar el procés de vacunació en els primers estadis” que són les Residències i els sanitaris de primera línia COVID-19, segons ha anunciat la Consellera de Sanitat Universal,Ana Barceló.

Sanitat manté el seu pla perquè dilluns que ve estiguen vacunades persones usuàries i treballadors i treballadores de totes les residències lliures de coronavirus de la Comunitat