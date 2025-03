La Comunitat Valenciana reforça la seua promoció turística a Berlín 

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, participa estos dies en la fira International de Berlín, on ha mantingut una intensa agenda de reunions amb agències alemanyes i altres operadors turístics per a promocionar la Comunitat Valenciana com a destinació turística preferent.

En el marc d’esta edició, la Comunitat Valenciana ha tornat amb un estand propi després de casi 14 anys, amb 179 metres quadrats per mostrar la seua oferta diversa i innovadora.

Cano ha destacat la importància d’esta fira, afirmant que els operadors turístics alemanys han manifestat “unes expectatives raonablement bones per a 2025” i ha subratllat que, amb la presència d’un estand propi, s’optimitza l’estratègia promocional per arribar a nous mercats.

Un dels punts destacats de la participació valenciana ha sigut la promoció específica per al públic LGBTQ+ on s’ha presentat l’oferta turística dirigida a este grup, amb especial èmfasi en els GayGames 2026, que se celebraran a València. Cano ha explicat que estos jocs esportius internacionals representen una gran oportunitat per a mostrar la ciutat com una destinació acollidora i inclusiva.

La consellera ha destacat que, després d’estos primers dies de fira, “el balanç és molt positiu i esperançador per a 2025”.