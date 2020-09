La Comunitat Valenciana registra 743 nous positius per coronavirus i 428 altes en l’última jornada

Print This Post

La Comunitat Valenciana ha registrat des de l’última actualització 743 nous contagis de coronavirus confirmats per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 29.293 persones.

Així mateix, s’han donat 428 altes a pacients amb coronavirus.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 468 persones ingressades, 67 d’ells en l’UCI.

D’esta forma, en estos moments hi ha actius 6.169 casos.

Hi ha que lamentar 5 defuncions més per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions és de 1.543 persones.

Respecte als brots en la Comunitat Valenciana, han aparegut 29 nous brots dels que 18 corresponen a la capital.