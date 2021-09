La Comunitat Valenciana registra a l’agost una ocupació mitjana hotelera en el litoral del 80%

Connect on Linked in

Colomer ressalta “la fortalesa del sector turístic” i assenyala que aquestes dades mostren que “els nostres visitants consideren la Comunitat Valenciana com un destí segur“

La Comunitat Valenciana preveu una ocupació pròxima al 60% als hotels de litoral aquest mes de setembre

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha assenyalat que segons l’Enquesta d’Ocupació en Temporada d’Estiu, realitzada per Turisme, “el mes d’agost es va registrar una ocupació mitjana hotelera en el litoral de la Comunitat del 79,9% dels hotels oberts, unes dades que superarien els registrats a l’agost de 2020 en 27 punts”.

Francesc Colomer ha destacat que les dades obtingudes amb l’enquesta elaborada per Turisme “són superiors a l’enquesta que elaborem fa un mes, on s’estimava per a agost una ocupació del 65,8% en hotels de litoral, i això demostra que les reserves d’última hora han incrementat notablement les nostres previsions inicials”.

En aquest sentit, ha assenyalat que, segons mostren les dades del sondeig realitzat per Turisme “el balanç és que agost s’ha comportat com un mes d’agost” i ha afegit que “les expectatives que havíem plantejat eren prudents per la pandèmia i el context internacional i la realitat les ha superades positivament”.

A més, Colomer ha recalcat que “l’estiu i agost no esgota el concepte d’indústria turística que perseguim, com la sostenibilitat, l’estabilitat i la desestacionalització” i en aquest sentit ha explicat que “setembre apunta amb un percentatge de reserves bastant interessant, tenint en compte el patró de reserva actual de cada vegada reservar més a última hora”, per la qual cosa ha apuntat que “si no hi ha passos arrere des del punt de vista epidemiològic i si els mercats internacionals tornen, crec que tindrem una tardor i un final d’any dinàmic”.

Per a Colomer “les dades demostren la fortalesa del sector turístic de la Comunitat i la seua capacitat de fidelizar als turistes”, i ha afegit que “els nostres visitants valoren la Comunitat Valenciana com un destí segur”.

Per zones, l’ocupació estimada per a l’ocupació estimada per a la ciutat de València, es xifra en el 85% (37,5 punts més que a l’agost de 2020). Per al litoral de la província de València, sense la ciutat, l’ocupació estimada és del 82% (un 35% més que a l’agost de l’any passat).

En el litoral de Castelló el grau d’ocupació per places se situa en un 81,6% (37,4% més que a l’agost de 2020) i els hotels del litoral d’Alacant, sense incloure Benidorm, estimen una ocupació del 88% (26% més que en 2020). Mentre que per als hotels de Benidorm, s’estima una ocupació del 83,6%, xifra que suposa un 28,9% més que la registrada a l’agost del passat any.

Respecte als hotels d’interior, l’enquesta elaborada per Turisme CV mostra que la Comunitat Valenciana manté en una ocupació mitjana pròxima al 61%. A més, en el mes d’agost passat l’ocupació en cámpings oscil·la entre el 85% en el cas dels bungalows i el 75% en parcel·les.

A més, les dades mostren que l’ocupació durant el mes d’agost passat en apartaments turístics gestionats per empreses s’estima en un 86,5%. Així, el litoral de Castelló hauria registrat un total de 93% /25,3% més que a l’agost de 2020), el litoral de València un 88,8% (un 23% més que en 2020), mentre que l’ocupació en apartaments del litoral d’Alacant, sense incloure Benidorm, es xifra en 85,2%, un 19,4% més que en 2020. Per part seua, la ciutat de Benidorm va registrar un 80%, un 23% més que a l’agost de l’any passat.

Previsions d’ocupació per a setembre

Francesc Colomer també ha avançat l’ocupació prevista per al mes de setembre segons els resultats de l’Enquesta d’Ocupació en Temporada d’Estiu, realitzada per Turisme Comunitat Valenciana. Així, ha explicat que “els hotels del litoral de la Comunitat preveuen una ocupació mitjana pròxima al 60% al setembre”.

Segons els resultats de l’Enquesta, Benidorm espera per a aquest mes de setembre una ocupació hotelera mitjana del 65%, (36% més que en 2020) mentre que el litoral de Castelló preveu ocupar el 56,6% de les seues places (38% més que en 2020) i el litoral d’Alacant parteix ja de previsions d’ocupació del 58,7% (29 punts més que al setembre de 2020).

La ciutat de València espera ocupar el 54,5% de les seues places (29,4% més que en 2020) i el litoral de València, sense incloure la capital, espera registrar aquest mes, una ocupació pròxima al 50% (35% més que al setembre de 2020).

L’enquesta també mostra que els hotels de l’interior de la Comunitat Valenciana preveuen una ocupació pròxima al 47% el mes de setembre. Els càmpings de la Comunitat Valenciana estimen una ocupació de de el 50% en bungalows i del 35% en parcel·les, i els apartaments turístics preveuen una ocupació pròxima al 54% al setembre.