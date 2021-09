La Comunitat Valenciana reivindica l’impuls del Corredor Mediterrani, la millora de rodalies i la connexió per tren de l’aeroport d’Alacant-Elx

Print This Post

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicat l’impuls del Corredor Mediterrani, la millora de la rodalia i la connexió per tren de l’aeroport d’Alacant-Elx davant la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha presentat a Elx les ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà.

Ximo Puig ha assegurat que les ajudes per a mobilitat sostenible contribuiran a accelerar projectes fonamentals per a la Comunitat Valenciana en matèria d’infraestructures i a situar-la com “una de les regions més pròsperes d’Europa.

El cap del Consell ha mostrat el seu convenciment que els alcaldes i alcaldesses de la Comunitat Valenciana als quals es dirigeixen les ajudes estan compromesos amb la transició energètica i preparats per a accelerar la transformació que, amb l’ajuda dels fons europeus, permetrà ser respectuosos amb el medi ambient, millorar la qualitat de vida de les persones i generar noves ocupacions.

Estes ajudes seran gestionades pels ajuntaments de les ciutats de més de 50.000 habitants, que representen el 45% de la població de la Comunitat Valenciana, així com pels ajuntaments de les ciutats amb més de 20.000 habitants.