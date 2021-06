La Comunitat Valenciana serà la primera d’Espanya a obrir aquest estiu els balnearis per al programa de Termalisme destinat a les persones majors

Connect on Linked in

La vicepresidenta i el secretari autonòmic de Turisme s’han reunit amb representants del sector de balnearis de la Comunitat Valenciana



– Oltra destaca el treball conjunt realitzat per a agilitar el procés i que a l’agost les persones majors tornen a gaudir del programaz

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha informat que a l’agost els balnearis de la Comunitat Valenciana reprendran el programa de Termalimo Valencià per a persones majors, després de la seua paralització l’any passat a causa de la pandèmia de la COVID-19, “la qual cosa ens converteix en la primera comunitat autònoma d’Espanya que permet a les persones majors accedir als balnearis” a través de programes socials públics.

La vicepresidenta i el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, s’han reunit amb representants del sector dels balnearis de la Comunitat Valenciana que participen en el programa per a concretar els detalls del contracte que permetrà oferir aquest estiu el programa a les persones majors que desitgen participar.

La vicepresidenta ha assenyalat que el programa de Termalisme s’emmarca “en un model d’atenció que fomentem des de la Conselleria i que potencia l’autonomia, la prevenció i la promoció d’hàbits de vida saludable que ens allunyen de la dependència”, i ha reiterat que les activitats físiques i les intel·lectuals són fonamentals i imprescindibles per a aconseguir-lo, “per a mantindre’ns bé i tindre un envelliment actiu”.

Oltra ha destacat el “treball conjunt” d’Igualtat, Turisme i el sector de balnearis per a fer possible que les persones majors puguen realitzar aquest estiu “eixides en un àmbit segur” com són les estacions termals, que contemplen “no sols activitats terapèutiques sinó també socials, tan necessàries en aquests moments després de l’any de pandèmia per la COVID-19 tan dur per a les nostres persones majors”.

Així mateix, la vicepresidenta ha destacat el que suposa la represa del programa “per a reactivar l’economia en un dels sectors més perjudicats per la crisi produïda per la pandèmia, i en comarques on l’ocupació i l’activitat econòmica depenen majoritàriament del sector dels balnearis”.

Per part seua, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer ha manifestat la seua satisfacció i esperança en aquest programa, en el qual al seu judici “feia falta prendre decisions com les que anunciem hui després d’aquesta reunió”.

Per a Colomer “es tracta d’un programa molt important, estem en una conjuntura i en un moment històric especial per la remuntada emocional de moltes franges d’edat de la societat, especialment la destinatària d’aquest programa”.

A més, el titular de Turisme ha volgut remarcar que “els balnearis formen part de la nostra identitat turística del territori valencià”; al mateix temps que ha assenyalat que “ajuden a vertebrar el territori, dinamitzen l’economia, la societat, i col·laboren en la recuperació de la salut com un bé general”.

Després de la trobada mantinguda, el secretari general de l’Associació Valenciana de Balnearis, Miguel Angel Fernández Torán, s’ha mostrat “molt satisfet” amb la reunió, i ha assenyalat que es tracta de “una notícia extraordinària” poder anunciar que a l’agost les persones majors podran tornar a gaudir d’estades termals.

En aquest sentit, Fernández Torán ha aplaudit la decisió de la Generalitat, “ambiciosa i amb sensibilitat”, que s’ha adoptat per a agilitar al més prompte possible l’obertura del programa.

Més de 20.000 places

El programa de Termalisme Vaenciano 2021-2023 contempla una oferta de 20.300 places d’estades en balnearis. Concretament, 9.922 per a enguany i 10.378 places per als anys 2022 i 2023. Per al finançament del programa, la Conselleria té prevista una línia de finançament que ascendeix a un total de 5.106.195 euros.

El programa inclou huit dies amb allotjament en habitació doble, manutenció en règim de pensió completa i tractaments termals adequats a les necessitats de cadascuna de les persones beneficiàries.

Es desenvolupa en cinc balnearis distribuïts en diferents municipis de la Comunitat Valenciana, concretament a la província de Castelló es troben els balnearis de Montanejos, Benassal i la Vilavella, i a la província de València estan inclosos, el de Font Podrida a Requena, i el de Cofrentes.

A més de l’ús terapèutic de les aigües miner-medicinals de les estacions termals, els beneficiaris del programa també poden gaudir d’una sèrie de programes lúdics, d’oci i temps lliure programats perquè l’estada siga més completa.