La Comunitat Valenciana supera el milió de dosis administrades de la vacuna contra la COVID-19

La Comunitat Valenciana ha superat ja el milió de dosis administrades de la vacuna contra la COVID-19 des que el va començar el procés d’immunització a la fi del mes de desembre. La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha avaluat de forma “molt positiva” que s’haja aconseguit el milió de dosis administrades, perquè “la vacuna continua sent la major esperança per a acabar amb el virus”. Per això, ha agraït “la implicació de la població en general, que ha acudit de manera massiva a la crida de Sanitat per a la vacunació, així com el treball incansable de tot el personal sanitari”.

Fins al moment, s’han administrat un total d’1.040.320 dosi de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, la distribució és la següent: 122.803 a Castelló, 370.455 a Alacant i 546.774 a València. Han rebut almenys una dosi 754.896 persones, i compten amb les dues dosis 285.136 persones.

A més, s’han notificat 173 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d’antígens des de l’última actualització, que situen la xifra total de positius en 386.945 persones. Per províncies, 19 a Castelló (39.579 en total); 59 en alicante (145.377 en total); i 95 a la província de València (201.988 en total).

Des de l’última actualització s’han registrat 177 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, ja són 387.693 persones en la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 39.967 a Castelló, 145.173 a Alacant i 202.498 a València, a més de 55 no assignades.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 377 persones ingressades: 22 a la província de Castelló, amb 8 pacients en UCI; 172 a la província d’Alacant, 33 d’ells en l’UCI; i 183 a la província de València, 33 d’ells en UCI.

A més, s’han registrat 6 defuncions per coronavirus des de l’última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 7.209: 786 a la província de Castelló, 2.741 en la d’Alacant i 3.682 en la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.512 casos actius, la qual cosa suposa un 0,88% del total de positius.

Actualització de la situació en residències

Des de l’última actualització, els casos positius en residències de majors es mantenen en 5 (1 a la província d’Alacant i 4 a la província de València).

· Residents nous positius: 1

· Treballadors i treballadores nous positius: 0

· Residents que han mort: 0

En aquests moments, no hi ha cap residència sota vigilància activa de control sanitari.

Actualització brolles de coronavirus

S’han registrat 6 nous brots des de l’última actualització:

· Benidorm: 4 casos. Origen social

· València: 6 casos. Origen social

· Elx: 4 casos. Àmbit educatiu

· Albuixech: 4 casos. Origen social

· Rafelbunyol: 4 casos. Origen social

· València: 3 casos. Origen social