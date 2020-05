La Comunitat Valenciana té 11 nous casos positius de #COVID19

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Departament de Salut de la Ribera siga l’única àrea sanitària on no es permeta la realització de reunions de fins a 10 persones durant la fase 1

Ana Barceló, Consellera de Sanitat Universal ha donat a conèixer les noves dades de coronavirus a la Comunitat Valenciana. Hui a 14 de maig en la Comunitat tenim 222 noves altes i 11 casos nous de persones infectades de coronavirus.

La Conselleria de Sanitat ha demanat al Ministeri que el Departament de Salut de la Ribera siga l’única àrea sanitària on no es permeta la realització de reunions de fins a 10 persones durant la fase 1 del Pla per a la transició a la nova normalitat.

Des que va començar la pandèmia ,a hores d’ara, les persones donades d’alta en tota la Comunitat són 9440