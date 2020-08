La concessió d’ajudes municipals a les Arts Escèniques es resol «amb agilitat per a injectar liquiditat al sector»

Connect on Linked in

Maite Ibáñez recorda que la convocatòria «compta amb major dotació que l’exercici anterior»

La concessió de les Ajudes a la Producció Escènica i a les de Programació en Espais Escènics Privats «s’han resolt en tot just unes setmanes des que va finalitzar el termini per a la presentació de sol·licituds». La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha explicat que amb esta acció «l’Ajuntament compleix amb el seu compromís d’agilitar tot el possible la resolució i concessió de les ajudes per a injectar liquiditat».



La convocatòria d’Ajudes a la Producció Escènica, impulsada per l’Ajuntament de València a través de la Regidoria d’Acció Cultural, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) el passat 28 de maig, iniciant-se el termini de presentació d’instàncies l’endemà i finalitzant el 17 de juny. La resolució provisional de les ajudes ha sigut publicada en el Tauler d’edictes el 5 d’agost, és a dir, tan sols 18 dies després que finalitzara el termini per a la presentació de sol·licituds. Esta convocatòria compta amb una dotació global de 250.000 euros, enfront dels 180.000 de l’exercici anterior, «la qual cosa ha suposat un notable increment pressupostari per a fer costat al sector de les arts escèniques de la ciutat, molt perjudicat pel tancament de les sales amb motiu de la crisi sanitària».



D’altra banda, el termini de la presentació de sol·licituds per a les Ajudes a la Programació en Espais Escènics Privats es va obrir el 10 de juliol, termini que va finalitzar el passat 29 de juliol, estant resoltes hui dia. Per això, la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha destacat que «les sol·licituds s’han baremat en un temps rècord, a penes dues setmanes, per a injectar liquiditat a les sales el més ràpid possible». A més, ha recordat que “estes ajudes compten enguany amb una dotació global de 350.000 euros, enfront dels 190.000 de l’exercici anterior, per la qual cosa, gràcies a este increment de 160.000 euros, les dotze sales que s’han presentat rebran una quantia major, que oscil·la entre els quasi 20.000 i els 35.000 euros”.



Maite Ibáñez ha explicat que en totes dues convocatòries «hem reduït el període de baremació i resolució de les ajudes, en un període de temps que està molt per davall dels sis mesos com a màxim per a resoldre que estableixen les bases reguladores, comptats des de la publicació de la convocatòria en el BOP». «Som conscients que el sector es troba en una situació molt delicada», ha lamentat Ibáñez, per la qual cosa enguany «no sols hem incrementat la dotació econòmica de les ajudes per a atenuar els efectes derivats de la crisi sanitària, sinó que també hem agilitat els terminis per a resoldre al més prompte possible, tal com ens vam comprometre davant les associacions professionals del sector de les arts escèniques». A més, Ibáñez ha destacat que «hem adaptat les bases reguladores a l’actual situació, incorporant les millores i propostes en els criteris de valoració que ens van fer arribar les associacions professionals».