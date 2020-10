La Confederació de Taxistes de la C. Valenciana demana auxili a les administracions

Connect on Linked in

L’anunci de la restricció a la mobilitat nocturna en la Comunitat Valenciana, ha fet botar totes les alarmes en el sector del taxi, que ha vist totalment reduït el seu temps de treball, cosa que afectara directament a sous i postos de treball



Un sector que d’alguna forma es troba abandonat per les institucions en este moment

Segons la Confederació actualment els costos de l’activitat superen el 50 per cent dels ingressos

La Confederació apunta que es troben en continu contacte amb les administracions per tal de trobar una solució a un problema més que urgent per a tot el sector , i proposa per exemple un bo paregut al Bo Turístic per tal d’incentivar a la ciutadania a l’ús més habitual del taxi durant el dia, aquesta mesura a més deixaria més lliure els desplaçaments públics abarrotats en algunes hores del dia

Fernando, assegura que com ja va passar fa uns dies en Barcelona és qüestió de temps que en altres punts com ara també la Comunitat Valenciana és produïsquen mobilitzacions i manifestacions