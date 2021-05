La Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Delegació del Govern es comprometen a prioritzar accions al barranc de la Casella d’Alzira

Print This Post

S’ha establert una nova trobada per al 9 de juny en l’Ajuntament d’Alzira per a exposar l’estudi de possibles solucions

D’altra banda s’ha demanat a la Delegació que actúe per a paralitzar els recursos dels ICO de la pantanada

L’alcalde d’Alzira ha arrancat el compromís a la Confederació hidrogràfica del Xúquer de donar prioritat a l’estudi de l’ampliació del barranc de la Casella. La Confederació presentarà a Alzira l’acord del Ministeri relatiu als estudis de la Conca del Xúquer per a evitar les inundacions entre Alzira i Carcaixent.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i el regidor de Serveis i Obres Públiques, Fernando Pascual, s’han reunit este matí amb la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), Miguel Polo, per tal d’abordar les actuacions que s’han de donar a terme per tal de solucionar els problemes d’inundacions que està patint Alzira amb els barrancs.

Seguint el mandat del plenari i la reclamació de la federació de les associacions de veïns, hui s’ha celebrat la reunió a tres bandes, entre ajuntament, Delegació del Govern i Confederació. Recordem el passat 5 de maig, la delegada del Govern es va comprometre amb l’alcalde i representants municipals per a mediar en el tema de la inundabilitat a Alzira i les seues solucions. L’opció que es planteja des de fa més de vint anys en successius estudis i informes realitzats per les diverses administracions és l’eixamplament del barranc de la Casella. Una opció que ara es contempla com a prioritària.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, explica que el dia 9 de juny, la Confederació hidrogràfica del Xúquer i la Delegació del Govern presentaran un estudi sobre estes solucions, en el qual s’explica la priorització de la solució del Barranc de la Casella i Barxeta.

“La presentació d’este estudi suposa un punt d’inflexió definitiu perquè s’executen estes obres que protegixen la ciutat d’inundacions” ha explicat l’alcalde.

Un altre tema tractar a la reunió ha estat la petició d’arxiu de les reclamacions dels préstecs de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) de la pantanada del 1982. Després d’haver tractat este assumpte a la reunió esmentada anteriorment el passat dia 5, hui l’alcalde ha lliurat documentació per tal que la Delegació del Govern l’estudie per a donar una solució a les persones afectades.

“Parlem de prop de 200 recursos pendents. Demanem que s’actue políticament per a intentar paralitzar estos recursos, que després de 40 anys afecta als hereus de les víctimes de la pantanada” ha afegit l’alcalde.