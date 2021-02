La Confederació Hidrogràfica del Xúquer iniciarà la regeneració ambiental del llit del riu Magre a Carlet

Connect on Linked in

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha iniciat ja els treballs de millora ambiental del riu Magre al seu pas per Carlet. L’objectiu és la regeneració ambiental d’este espai a fi de recuperar la vegetació autòctona i per això la Confederació ha plantejat un projecte pilot que només afectarà un tram del llit.

Este projecte pilot naix arran de la visita realitzada al novembre de 2019 per l’actual president de la CHJ, Miguel Polo Cebellán (en aquell moment comissari d’aigües de l’entitat), i un equip de tècnics per a conéixer in situ la situació del llit del Magre. L’Ajuntament de Carlet havia presentat un projecte global de la restauració del llit del riu Magre al seu pas per Carlet i en eixa visita es va poder establir una diagnosi de l’estat del llit i la viabilitat de la restauració paisatgística.

La primera fase de l’actuació consistix en l’eliminació de les espècies exòtiques invasores presents en la ribera del riu Magre, principalment eucaliptus (eucalyptus globulus). Les espècies exòtiques invasores són considerades com una de les majors amenaces a la biodiversitat. A més, l’eucaliptus requerix un important consum d’aigua de manera que desplaça la vegetació nativa, per tant, s’altera l’ecosistema i la conservació del riu Magre es veu afectada negativament.

La segona fase consistirà en la reforestació de les riberes amb espècies autòctones adequades al règim hidrològic temporal del riu Magre. Esta actuació està recollida en el Pla Hidrològic del Xúquer, cicle 2015-2021, dins de la mesura 08M1275 Restauració i millora de la qualitat de la vegetació de ribera en el riu Magre. Es contribuïx així a aconseguir els objectius ambientals de la Directiva Marc de l’Aigua.

Este canvi necessari en la vegetació, tal com explica la cap del Servei de Restauració Fluvial de la CHX, Sara Jiménez, “suposarà un canvi important en el paisatge de la ribera tal com el coneixem ara i suposarà inevitablement una modificació de la façana del riu al seu pas per la ciutat. El canvi implicarà la recuperació ambiental i ecològica del riu.”

La zona d’actuació comprén un espai d’uns 4.000 m2 des del pont de la via del tren aigües avall.. El termini estimat d’execució dels treballs és d’uns dos mesos.

Per a l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, “es tracta d’un projecte necessari i molt demanat per la ciutadania carletina, que en els últims anys ha anat conscienciant-se de la necessitat de viure “de cara al riu” i no d’esquena a ell, com antigament. Cada dia més, hem de ser conscients que cuidar i regenerar el nostre entorn redunda en la nostra qualitat de vida i la nostra salut, a més de cuidar el pulmó més important de la ciutat, el nostre riu Magre”