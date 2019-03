La conferència d’Unisocietat del mes d’abril a Alzira presenta a Federico Pallardó Calatayud amb “Los alimentos influyen en nuestros genes. Consejos de alimentación y hábitos de vida saludables”

Connect on Linked in

Continuant amb la programació de conferències d’Unisocietat, el pròxim dimarts 2 d’abril i a la Sala Multiusos annexa al CFPA Enric Valor, a les 19.00 hores, Federico Pallardó Calatayud, del Departament de Fisiologia de la Universitat de València, tractarà el tema de la nostra salut amb: “Los alimentos influyen en nuestros genes. Consejos de alimentación y hábitos de vida saludables”.

Pepe Grau, regidor d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira, vol recordar que el programa Universitat i Societat és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament d’Alzira amb la Universitat de València que oferix formació multidisciplinar bàsica a persones de 30 anys o més, que residixen al municipi i a la comarca de la Ribera Alta, que tenen inquietud per aprendre i motivació per la cultura. Per la qual cosa insistix: “Hem de donar valor i destacar la importància de les conferències organitzades per la Universitat de València i l’Ajuntament d’Alzira, amb temes d’interés general que a molts dels assistents els és d’utilitat, de manera personal o professional. Vull recordar també que les conferències són de lliure accés, estan obertes a tot el públic, i se celebren cada mes a la Sala Multiusos annexa al CFPA Enric Valor, al carrer Mare de Déu del Lluch, a les 19.00 hores”.