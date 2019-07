La Consellera d’Agricultura i Medi Ambient, Mireia Mollà afirma que València tornarà a tindre platges netes totalment de contaminació

Connect on Linked in

La Consellera d’Agricultura i Medi Ambient Mireia Mollà ha parlat durant l’acte de Constitució del Consell de l’Horta sobre la problemàtica dels abocaments fecals a les nostres platges.



Mollà declara que es troba pràcticament identificat el problema,i que l’objectiu prioritari de Medi Ambient és el de tornar a València el seu estatus de platges cent per cent netes i sense contaminació



A més Mireia afirmava que per part de la seua Conselleria els esforços estan al cent per cent per tal d’ajudar a aquells ajuntaments que necessiten una aportació econòmica per a sanejar les xarxes de séquies.

La Consellera d’Agricultura i Medi Ambient Mireia Mollà ha parlat durant l’acte de Constitució del Consell de l’Horta sobre la problemàtica dels abocaments fecals a les nostres platges.



Mollà declara que es troba pràcticament identificat el problema,i que l’objectiu prioritari de Medi Ambient és el de tornar a València el seu estatus de platges cent per cent netes i sense contaminació